ŠEF ISTARSKOG STOŽERA POZDRAVLJA STROŽE MJERE: Ne možemo feštati po naselju od jutra do mraka

Autor: M.P.

Čelnik Stožera Davor Božinović najavio je strože mjere za obalu što je pozdravio Dino Kozlevac, šef istarskog stožera.

Smatra, mjere nisu restriktivne, već pooštravaju odgovornost.

Uvjerava, sve će se moći napraviti, od evenata i događanja, ali to mora biti strogo kontrolirano i mora se nadzirati.

Dodaje, to moraju raditi ljudi koji imaju ovlasti da zatvore objekt ako dođe do kršenja mjera.

“I ima sada puno toga, beach barova, ovih druženja, onih druženja i to ne treba samo staviti pod kontrolu, ne zabraniti, ali fešte općeg tipa, nije vrijeme sad. Ne možemo feštati po naselju od jutra do mraka jer se to ne može kontrolirat”, zaključio je u razgovoru za Dnevnik.hr.