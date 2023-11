Šef CIA-a na hitnom sastanku u Kijevu: Što se krije iza tajnog putovanja američkog obavještajaca?

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Novinar Asia Times, Stephen Bryen, u posljednjem tekstu objavio je zanimljive informacije i teze o ratu u Ukrajini.

Kako piše, šef američke CIA-e, William Burns, 15. studenog je otputovao u Kijev na hitan sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.





Šef CIA-a na hitnom sastanku sa Zelenskim: Ukrajina bi mogla implodirati

Zašto tako hitno? Bryen kaže, Ukrajina implodira, a raspad režima Zelenskog ne bi bio iznenađenje s obzirom na broj žrtava. Ukrajina ili mora naći način za dogovor s Rusijom ili se treba suočiti s unutarnjom pobunom.

Odakle ti unutarnji nemiri? Novinar tvrdi, Zelenski ide toliko daleko da čak sprema uhićenje generala Valerija Zalužnog i čistku u vojnom vrhu, koji planira sprovesti otpuštanjem troje zapovjednika povezanih sa Zalužnim. Podsjetimo, on je za The Economist rekao da je Ukrajina u pat-poziciji i da najvjerojatnije neće biti dubokog proboja u ratu, što je razbjesnilo ukrajinskog predsjednika.

Ukrajina gomila probleme: Vojnici sve stariji

Nadalje, prema pojedinim izvještajima, Ukrajina ima sve više problema s popunjavanjem redova svježim snagama. Vojnici koji stižu na bojište sve su stariji. Prosječna dob vojnika u Ukrajini trenutno iznosi oko 43 godine, izvijestio je prošli tjedan časopis Time. Prosjek je porastao za gotovo 10 godina u odnosu na ožujak 2022., mjesec dana nakon početka rata, kada je prosječna dob ukrajinskog vojnika bila između 30 i 35 godina.

S druge strane, Rusima se ne žuri nikud, njihova strategija je iscrpiti ukrajinske oružane snage i stvoriti političku krizu u Kijevu.

Zelenski je protiv bilo kakvog prekida u borbama i inzistira na ukrajinskog ofenzivi koja dosad nije polučila rezultate.









Bryen navodi da je jedna od ključnih grešaka Zelenskog i šefa ukrajinske vojne obavještajne službe Kyryla Budanova bila napad na ruski teritorij i slanje dronova kamikaza u napad na Kremlj. To je ruskim čelnicima pokazalo koliko je Ukrajina opasna, posebno kao susjed u kojem je prisutan NATO.

Točno je da su ukrajinski napadi opravdani u smislu ruskih napada na infrastrukturu Ukrajine, a očekuje se da će biti još žešćih akcija kako bi se Ukrajinci našli pod dodatnim pritiskom ove zime.

Šef CIA-a neće ići protiv politike Washingtona, a to je odugovlačenje

Iako će Burns pokušati uvjeriti Zelenskog da se suzdržava, već se stvorilo dovoljno problema između vojske i Zelenskog te bi mogao imati problema s povlačenjem. Ako odluči šutjeti (posebno dok Kongres razmatra davanje dodatnih milijardi dolara Ukrajini), neće nužno naići na šutnju svojih protivnika.

Problematizira se i problem korupcije u Ukrajini, iako Zelenski tvrdi da na tome svesrdno radi. Korupcija među visokim dužnosnicima bila je uglavnom tabu tema tijekom prve godine rata, no smjena ukrajinskog ministra obrane Oleksija Reznikova podigla je to pitanje na najvišu razinu ukrajinske politike. Politički protivnici Zelenskog dobro su svjesni korupcije u Kijevu i to govore. Ostaje samo nagađati hoće li ta informacija doći do američkog Kongresa, ali može.

Bryen ocjenjuje, šef CIA-e neće sugerirati Zelenskom da razgovara s Rusima ili čak promijeniti zahtjeve da ruske snage napuste Ukrajinu. Burns se ne može protiviti politici Washingtona, a to je odugovlačenje ukrajinskog rata dok Biden ne bude ponovno izabran.









Opasna ideja SAD-a

Nadalje, Washington želi NATO u Ukrajini. Washington zna da ne može uvesti Ukrajinu u NATO dok Ukrajina ne dobije rat, no ako Biden bude ponovno izabran, SAD može početi slati stvarne borbene snage NATO-a, počevši od zračnih snaga. Stoga je Washington spreman riskirati dugoročnu stabilnost i održivost NATO-a u ime pokušaja postavljanja NATO-vih baza u Ukrajini u područje koje Rusija vidi kao krajnje osjetljivo.

Ali, politika Washingtona je fantazija. NATO rat s Rusijom, ako je to ono kuda smo krenuli, uništit će Europu. NATO nije spreman za takav rat ni sada, ni u narednih pet godina. Štoviše, nije jasno da ta politika ima podršku među zemljama članicama NATO-a, navodi se u tekstu Asia Timesa.

Ni Rusi vjerojatno ne žele rat u Europi jer bi sukob takvih razmjera lako mogao uključivati taktičko nuklearno oružje. Širenje NATO-a ide svojim punim tijekom, piše novinar te dodaje da će, s obzirom na raspored koji je NATO osmislio, Rusija biti pod pritiskom da završi rat u Ukrajini u roku od godinu dana.