SDSS se obraća javnosti: Pupovac otkriva zašto neće bacati vijenac u Dunav

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predstavnici Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) i drugih srpskih organizacija predstavit će javnosti izjavu povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara danas u 11 sati.

Naime, jučer je došlo do preokreta jer su brojni mediji objavili da SDSS ipak ne ide u Škabrnju te da ni 17. studenog neće baciti vijenac u Dunav u Vukovaru.





Preokret u SDSS-u: Ipak ništa od bacanja vijenca u Dunav

Najnovija odluka dijametralno je suprotna od stavova koje je Miloard Pupovac iznosio proteklih dana kada je tvrdio da će sigurno posjetiti Vukovar. Pojašnjavajući zašto vukovarskim žrtvama odaju počast dan ranije, a ne 18. studenog, rekao je:

“Kad je posrijedi naš dolazak, odredili smo dan ranije kad se okuplja najveći broj ljudi. Odlazimo na Dunav zbog vrlo jasnog razloga – jer su tamo civili završavali ubijeni, i Hrvati i Srbi. To je samo poštovanje prema strašnom vidu stradanja. Znamo da su stradali Hrvati, da su stradali Srbi, odabrali smo to kao način da se to ne zaboravi. S druge strane, nakon toga odlazimo na Ovčaru položiti vijence za ubijene iz vukovarske bolnice. Potom u crkvi svetog Nikolaja palimo svijeće za sve bez obzira na nacionalnost”, rekao je Pupovac.

Ćipe obećao: Stat ćemo u živi zid

Podsjetimo, saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe na konferenciji za novinare u Saboru je jasno dao do znanja da Pupovcu ove godine neće dopustiti bacanje vijenaca u Dunav.

„Najavio sam prošle godine da Milorad Pupovac više neće bacati vijenac u Dunav i da neće prljati žrtvu Vukovara. Ja do svoje riječi držim i ove godine Pupovac neće baciti vijenac. Nismo mi siledžije, nasilnici niti huligani, ali postoji crta ispod koje se ne ide, a ovo je ta crta”, poručio je Mlinarić te objasnio što planiraju ako se SDSS ipak pojavi.

“Nećemo ništa spriječiti, stat ćemo u živi lanac. Zašto ne poštuju Zakon koji su sami izglasali. Ne bojim se incidenta, ako se uhvatimo u živi zid i ne dozvolimo da baci, jedino nas netko može napasti, a ako je Plenkoviću u cilju hapsiti branitelje dan prije Kolone sjećanja, slobodno neka dođe Andrej i hapsi. Mogu odmah 18. očekivati kaznene prijave”, rekao je Ćipe.