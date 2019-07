SDSS-ovka objasnila: Evo koja prava trebaju dobiti Srbi u Vukovaru

Autor: Dnevno

Ustavni sud je prošlog petka donio odluku da se prava srpske nacionalne manjine u Vukovaru moraju povećati. Riječ je o dugo očekivanoj odluci, plodu takozvanog sukoba oko uvođenja ćirilice u Vukovaru, zbog čega je izbila prava revolucija u tom gradu te su se lomile ploče postavljene na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine. Međutim u šumi izjava nakon odluke Ustavnog suda ostalo je nejasno o kojim konkretnim pravima se radi. Više detalja pokušali smo doznati od Dragane Jeckov (SDSS), saborske zastupnike srpske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, piše Tportal.

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović je obrazlažući odlukuUstavnog suda rekao da sud zabrinjava to što vukovarsko Gradsko vijeće nije donijelo odluke o pravima pripadnika srpske nacionalne manjine. Stoga im je Ustavni sud naredio da u listopadu postupe po vlastitom statutu i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te da donesu odluke i o tome obavijeste sud.

Ustavni sud ranije je obvezao Gradsko vijeće Vukovara da u roku od godinu dana propiše i uredi za cijelo područje kolektivna i individualna prava srpske nacionalne manjine, uzimajući u obzir njihova legitimna prava, ali i posljedice velikosrpske agresije koja je zahvatila Vukovar i stradanje hrvatskog naroda. Međutim u tri godine ništa nije napravljeno po tom pitanju. Ako je suditi po odgovorima Dragane Jeckov u kratkom razgovoru za tportal, ni ova odluka Ustavnog suda neće riješiti probleme u Vukovaru.

Na koja se konkretno prava odnosi odluka Ustavnog suda i koja bi točno prava trebala biti povećana srpskoj nacionalnoj manjini u Vukovaru?

Najkonkretnije je to da više nije potrebno pisano tražiti materijale ili dokumente na jeziku i pismu nacionalne manjine, već se to može napraviti usmenim putem. Važno je i da sredstva ne osigurava Grad, već Vlada Republike Hrvatske. Pojedinačno svaki stanovnik Vukovara može, također, bez navođenja pravnog interesa usmeno zatražiti bilo kakvu dokumentaciju na jeziku i pismu nacionalne manjine, a ne, kao što je to do sada bio slučaj, da to traži pisanim putem.

Znači ako stanovnik od javnog bilježnika ili matičara traži neki dokument, samo usmeno naglasi da ga želi na jeziku i pismu nacionalne manjine i takvog ga treba dobiti?

Ne mora kao do sada, što je bilo predviđeno odlukom, tražiti to pisanim putem niti opravdavati interes zašto to želi.

U listopadu bi dvije zajednice, prema odluci Ustavnog suda, trebale sjesti za stol i odlučiti koja će se još prava povećati, a koja bi srpska nacionalna manjina trebala konzumirati po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Što možemo očekivati?

Odluka Ustavnog suda ne odnosi se na ploče, na natpise trgova, ulica i naseljenih mjesta. To bi svakako bilo predmetom te previđene listopadske rasprave. Preporuka je da se o tim pravima razgovara i postupno ih povećava iz godine u godinu.