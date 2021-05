SDSS-ovci kažu da navijači nisu krivi za incident u Borovu, ali tko jest? ’Vlast se pravi grbava, zašto Plenković šuti na Pupovčeve riječi?’

Autor: M.V.

Unatoč tome što je grupa muškaraca, pripadnika jedne navijačke skupine u Borovu pozivala na mržnju prema Srbima, ni predsjednik SDSS-a, Milorad Pupovac, niti saborska zastupnica iz redova SDSS-a Dragana Jeckov za navedeno ne krivi njih. Ipak, svi oni, kako javlja policija, evidentirani su. “Najvažnije je da su svi oni, koji su sudjelovali u ovom događaju, najmanje krivi. Puno veći krivci su oni koji su ih organizirali, koji su ima dali vjetar u leđa da ovakve stvari rade”, rekla je Jeckov ne specificirajući, no Pupovac je bio nešto direktniji.

“Želim iskazati žaljenje i razočaranje što tim mladim ljudima podstrek mogao doći od onih koji su, bilo sa saborske govornice ili u vaše mikrofone nakon polaganja vijenaca, od strane državnog vrha, mogli potaći na nasilne poruke, a u kojima se omalovažavalo predstavnike lokalne vlasti jedne političke stranke kojoj pripadam, pa i mene samog”, rekao je pa naveo: “Zadnji sam koji će kriviti navijače, prvi su krivi oni koji ih potiču, na lokalnoj ili državnoj razini dajući im motiv pa i metu. Načelnik općine Borovo je jučer skoro dobio batine kada je prolazio kraj murala. Onaj papak, kako ga je nazvao netko zaštićen, uz užitak kamera, koji prenose svaku njegovu riječ”. Inače, netko zaštićen bio je predsjednik RH, Zoran Milanović koji se i sam našao prozvanim nakon incidenta. “Još će biti da sam ja kriv što Plenkovićeva i Pupovčeva policija u Borovu nije radila svoj posao danas”, rekao je predsjednik.

U kojem grmu leži krivac, pokušali smo doznati od političkog analitičara i komentatora Tomislava Stipića. On tvrdi kako je ovo sada “organizirana hajka koalicijskih partnera HDZ-a i SDSS-a na predsjednika države koji je u nekoliko navrata prokazao Milorada Pupovca kao trgovca nacionalnom pripadnošću.” “Sada unisono žele optužiti Milanovića za ovaj sramotni incident, koji s time nema nikakve veze. Na djelu je licemjerna politika vladajućih Plenkovića i Pupovca kojima ovakvi incidenti donose političku korist. To je rezultat političke korektnosti koja omogućava stabilnu vlast za Plenkovića i parazitsku realnost za Milorada Pupovca. Da je vlast htjela, mogla je riješiti ovaj incident preventivno, sve ostalo je bacanje pijeska u oči”, ističe.

’Zašto Plenković šuti?’

Nakon incidenta i istupa glavara, na svom Twitter profilu oglasila se i Jadranka Kosor. Govori kako Pupovac mora konačno razumjeti da je i on vlast u RH. “Njegova stranka je glavni partner stranci koju vodi Andrej Plenković. Za kojeg je rekao da ga čuva kao ’suho zlato’. Zahvaljujući glasovima SDSS-a svi ministri su ministri. Pa i ministar unutarnjih poslova. Pa i PM”, navela je.

No, Stipić ne sumnja u to da Pupovac ne zna da je dio vlasti. “Čini se kako je njima incident manji problem, i SDSS-u i HDZ-u pada popularnost na istoku Slavonije i sada treba dignuti radnu temperaturu na temi međunacionalnih odnosa. Takva politika osigurava Pupovcu političku težinu, što je samo po sebi vrlo zabrinjavajuće”, tvrdi pa dodaje da je skandalozno što “Plenković kao čelnik ’domoljubne stranke’ šuti na ono što je Pupovac danas rekao na konferenciji za medije. Upitan je zašto ne traži pronalaženje krivaca za ubojstvo 12 hrvatskih policajaca u Borovu, što se dogodilo na današnji dan 1991. godine, a Pupovac odgovara da misli da je isto kada traži odgovorne za ubojstvo srpskih civila”, tvrdi.

Pupovac je naposljetku rekao kako okolnosti nisu iste te da 12 redarstvenika nisu bili civili. “Što je s time Pupovac htio reći, da su redarstvenici zaslužili što su ih kasapili sjekirama i vadili oči? I predsjednik ’stožerne stranke hrvatskog naroda’ na to šuti? Što na takve riječi Milorada Pupovca kažu generali skloni HDZ-u?”, pita se Stipić.

Govor mržnje?

Naposljetku, i u godišnjem izvješću Srpskog narodnog vijeća o govoru mržnje prema Srbima u 2020. godini ističe se kako treba mijenjati pravne termine, a ista tematika u fokus je došla i ovaj put. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako je riječ o remećenju javnog reda i mira, no ne slažu se ni Jeckov ni Pupovac. “Riječ je o poticanju na mržnju i nasilje prema pripadnicima jedne zajednice”, govori Pupovac. “To sigurno za mene nije bilo remećenje javnog reda i mira. Čula sam poruke mržnje, poticanje na nasilje i to ne može biti samo remećenje javnog reda i mira, to bi bila banalizacija ovog događaja koji je zaista stravičan”, dodaje Jeckov.

“Dok god traje ovakva vrsta političke travestije gdje se nacionalne razlike koriste za skupljanje jeftinih političkih poena i političko preživljavanje Milorada Pupovca, imat ćemo situaciju gdje se vlast pravi grbava i optužuje drugu polugu vlasti koja joj politički ne ogovara, u ovom slučaju predsjednika republike koji je jasno ukazao na problem. Kome je u interesu da se 2021. ljudi dijele na Hrvate i Srbe, zašto je to uopće i bitno, mi smo svi građani RH i plaćamo porez ovoj državi. Te razlike odgovaraju upravo političkim trgovcima koji ljude koriste kao živi štit u ostvarivanju svojih političko – interesnih benefita. Odgovornost je na onima koji izvršno vode ovu državu a to je osovina Plenković – Pupovac”, zaključuje pak Stipić.