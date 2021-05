SDSS-ov NAČELNIK BOROVA ODGOVORIO MILANOVIĆU: Predsjednik je došao provocirati da se skrivam iza roleta. Imao je priliku kada se oružje nosilo, on to nije radio

Autor: M.P.

O posljednjim događajima u Borovu, oslikavanju murala u centru kod Veleprometove trgovine posvećenog dvanaestorici poginulih policajaca i posjeti predsjednika Zorana Milanovića u razgovoru za Radio Borovo govorio je načelnik općine Borovo Zoran Baćanović.

Na pitanje je li predsjednik Republike Zoran Milanović dolio ulje na vatru kada je u posljednjem posjetu Borovu rekao kako se SDSS-ov načelnik skriva iza roleta i ne želi s njim sastati, Baćanović odgovara.

“Predsjednik Milanović je čovjek koji ima politički stil, nisam želio odgovarati na brojne upite novinara nakon njegove izjave, on ima pravo na svoje mišljenje. Možda je uvrijeđen jer ga nisam htio primiti na kavi jer sam mislio da to nije vrijeme ni mjesto za razgovor s predsjednikom koji je došao provocirati”, rekao je u prvom dijelu Baćanović.

Zatim nastavlja, konotacija da se skriva iza roleta je ružna poruka koja simbolizira na nešto što se dogodilo ranije i nije način da bi to rekao.

“Imao je priliku kao čovjek, kada se oružje nosilo, on to nije radio, zašto? Neka objasni svoje. Ja sam tada bio dijete, imao sam 14 godina i svjedočio sam tome kroz djetinjstvo. Sve što je rekao je zlonamjerno i to je doprinijelo da sve bude u okviru te priče. Dan nakon toga on čestita pravoslavni Uskrs, no sve pada u vodu zbog izjava od ranije”, rekao je Baćanović.

Milanović je rekao da spomeniku Vukašinu Šoškočaninu nije mjesto u Borovu.

“Ako želi o tome, ja ću ga uputiti na vlasnike tog objekta, to je SPC i može s njima razgovarati”, rekao je Baćanović.