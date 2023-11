SDSS otkrio: Evo zašto ne idemo u Vukovar, nećemo bacati vijence u Dunav

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predstavnici Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) i drugih srpskih organizacija predstavili su izjavu povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.

Naime, jučer je došlo do preokreta jer su brojni mediji objavili da SDSS ipak ne ide u Škabrnju te da ni 17. studenog neće baciti vijenac u Dunav.





Prethodnih dana tvrdili su da će sigurno posjetiti Vukovar.

Šimpraga: Vidimo da ne možemo doći u Vukovar

Anja Šimpraga se obratila javnosti.

“Danas nećemo govoriti o onima koji su o nama govorili proteklih dana, koliko god izricali naša imena i stranke, mi se u tome ne prepoznajemo. Nismo ti. Umjesto toga, govorit ćemo zašto danas i sutra nismo gdje smo trebali biti, na komemoraciji za sve žrtve Vukovara i Škabrnje. Htjeli smo biti na Dunavu za sve žrtve hrvatske i srpske nacionalnosti, na Ovčari gdje su pobijeni iz vukovarske bolnice. Trebali smo i sutra biti u Koloni sjećanja u Vukovaru i Škabrnji, danas vidimo da ne možemo i ne trebamo. Ne zato što su nam osjećaji drugačiji li smo se uplašili prijetnji, prijetnje i uvrede slušamo i inače. Pozivamo Srbe i Srpkinje da u svojim srcima zapale svijeće u spomen na sugrađane, Hrvate i Hrvatice, koji su ubijeni i nestali u ovim krajevima”, rekla je na konferenciji na kojoj su bili i Milorad Pupovac kao i Boris Milošević.

Nagli preokret, prije par dana Pupovac tvrdio da će sigurno posjetiti Vukovar

Podsjetimo, jučer je u brojnim medijima odjeknula neslužbena informacija da SDSS odustaje od polaganja vijenaca u Dunav. To je mnoge iznenadilo jer je Milorad Pupovac prije samo nekoliko dana tvrdio da će sigurno posjetiti Vukovar.

Pojašnjavajući zašto vukovarskim žrtvama odaju počast dan ranije, a ne 18. studenog, rekao je:

“Kad je posrijedi naš dolazak, odredili smo dan ranije kad se okuplja najveći broj ljudi. Odlazimo na Dunav zbog vrlo jasnog razloga – jer su tamo civili završavali ubijeni, i Hrvati i Srbi. To je samo poštovanje prema strašnom vidu stradanja. Znamo da su stradali Hrvati, da su stradali Srbi, odabrali smo to kao način da se to ne zaboravi. S druge strane, nakon toga odlazimo na Ovčaru položiti vijence za ubijene iz vukovarske bolnice. Potom u crkvi svetog Nikolaja palimo svijeće za sve bez obzira na nacionalnost.”

Ćipe obećao: SDSS više neće bacati vijenac u Dunav

Namjera SDSS-a ove je godine naišla na snažan otpor u redovima Domovinskog pokreta, pa je tako Stipo Mlinarić Ćipe nekoliko puta decidirano rekao da Pupovcu neće dozvoliti da ove godine baci vijenac u rijeku u Vukovaru 17. studenog.

„Najavio sam prošle godine da Milorad Pupovac više neće bacati vijenac u Dunav i da neće prljati žrtvu Vukovara. Ja do svoje riječi držim i ove godine Pupovac neće baciti vijenac. Nismo mi siledžije, nasilnici niti huligani, ali postoji crta ispod koje se ne ide, a ovo je ta crta”, poručio je Mlinarić s konferencije za novinare u Saboru.









Novinare je zanimalo kako će točno spriječiti Pupovca da baci vijenac u Dunav, hoće li to biti fizička blokada?

“Nećemo ništa spriječiti, stat ćemo u živi lanac. Zašto ne poštuju Zakon koji su sami izglasali. Ne bojim se incidenta, ako se uhvatimo u živi zid i ne dozvolimo da baci, jedino nas netko može napasti, a ako je Plenkoviću u cilju hapsiti branitelje dan prije Kolone sjećanja, slobodno neka dođe Andrej i hapsi. Mogu odmah 18. očekivati kaznene prijave”, rekao je u srijedu Ćipe.