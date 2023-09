SDP se zakopava sve dublje, kontroverzni oglas nikome se ne sviđa: ‘Ne vidimo problem’

Autor: I.G.

SDP je započeo svoju predizbornu kampanju, a prvi problem koji su odlučili istaknuti je mirovinska reforma, pa su biračima obećali povećanje mirovina na 750 eura do 2027. godine. Međutim, njihova kampanja je odmah privukla pažnju javnosti zbog nespretno odabrane grafike s problematičnim tekstom.

Grafički dizajn koji prati SDP-ovu kampanju sadržavao je poruku koja je izazvala šok i kontroverzu u javnosti. Pored slike starije žene, uključena je rečenica: ‘Bolje štrik oko vrata nego se mučiti.’ Ova izjava, koja se bavi problemom prevencije suicida, brzo je izazvala negativne reakcije među građanima.





No u SDP-, čak ni nakon cijelog niza kritika, ne shvaćaju u čemu je problem. Medijima su poslali sljedeće priopćenje:

“U sklopu naše predizborne kampanje obilazimo gradove Hrvatske i razgovaramo s našim građanima. Dosljedno prenosimo njihove riječi u formi citata. Ovo je, na žalost, točan citat jedne umirovljenice iz Slavonije. Iako je izjava teška za pročitati, ona predstavlja hrvatsku stvarnost – dio naših građana živi na rubu siromaštva, s mirovinama od 200 do 300 eura nisu u stanju priuštiti si dostojanstven život. SDP to želi promijeniti i zato se i pitamo: Je li ona (ili bilo koji drugi umirovljenik) to zaslužila? Mi mislimo da nije!‘”

Grbin: ‘Žao mi je ako smo nekog povrijedili’

Predsjednik SDP-a, Peđa Grbin, izašao je pred novinare kako bi odgovorio na kritike izazvane ovom promotivnom porukom. Izrazio je žaljenje ako su povrijedili nekoga, te je rekao da SDP neće okretati glavu od problema koji tište umirovljenike u zemlji.

“Možda nekog boli i ako smo nekog povrijedili objavom onog što je istina života u Hrvatskoj, doista nam je žao, ali ja si moram postaviti pitanje je li veći problem o nečemu govoriti ili je veći problem što je u Hrvatskoj doista ima ljudi koji zbog svojeg društvenog, materijalnog, financijskog i svakog drugog statusa razmišljaju o štriku oko vrata”, kazao je Grbin.









“Danas nam je u fokusu pitanje jednog dijela našeg društva, 1,225 milijun naših sugrađana, trećina Hrvatske, koji žive od mirovine i od nje preživljavaju na jedvite jade. Zadnjih smo nekoliko dana objavljivali svjedočanstva tih ljudi koja su nekad teška za čuti, ali su, koliko god nam je teško to priznati, istinita”, rekao je Grbin u uvodnom govoru osvrćući se na nespretnu promotivnu objavu na društvenim mrežama namijenjenu umirovljenicima.

‘Napravili smo izvediv program’

Grbin je govorio i o konkretnim mirovinskim problemima u Hrvatskoj, istaknuvši primjer žene koja je radila 32 godine i koja sada prima invalidsku mirovinu od svega 268 eura. SDP je ponudio program koji ima za cilj povećanje prosječne mirovine za 50 posto u četiri godine.

“Napravili smo izvediv program koji omogućuje da u samo četiri godine povećamo prosječnu mirovinu za 50 posto, s 500 na 750 eura, i to na način da male mirovine rastu brže jer je to pravedno, pošteno i solidarno. Bavit ćemo se dostojanstvom naših ljudi i tako osigurati da ono ne bude zgaženo i negacija normalnog života kojeg su svi ljudi u ovoj zemlji zaslužili svojim radom i činjenicom da su ljudi čija se prava ne smiju gaziti”, ističe šef SDP-a.