SDP-ovka O MILANOVIĆU! ‘Nisam vidjela da je itko demantirao to što je rekao! Važan je sadržaj, a ne stil!’

Autor: N.K

Politička tajnica SDP-a, Mirela Ahmetović gostovala je na N1 televiziji gdje je govorila o odnosu predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, a osvrnula se i na zastupnika Milorada Pupovca.

Kada je riječ o retorici predsjednika Milanovića, Ahmetović kaže kako se ne bi osvrtala na stilske figure predsjednika te da je važan sadržaj onog što se govori. Napominje kako nije čula još niti jedan demanti onog što je predsjednik izgovorio.

“Do danas nisam čula da je itko, tko je bio prozvan od strane predsjednika Milanovića, u javnom prostoru rekao da je ijedna teza koju je predsjednik iznio neistinita. Mislim da to govori samo za sebe. Možemo razgovarati o načinu na koji predsjednik Milanović to govori, odnosno mogu reći da se SDP ne usuglašava s takvim načinom retorike u javnom prostoru. Međutim o istini treba progovarati pa sviđala se nekome ta retorika ili ne”, rekla je Ahmetović, pa nastavila o Miloradu Pupovcu kojeg je predsjednik neki dana prozvao.

Osim toga, rekla je kako joj je čudno da čim se prozove Pupovca, da se to odmah doživljava kao napad zbog nacionalnosti.

Prozvala Pupovca

“Ja moram priznati da mi je jako čudo da kada se spomene predstavnik manjine, Milorad Pupovac, u kontekstu nekih nezakonitih radnji, konkretno nesrazmjera prihoda i imovine Milorada Pupovca, onda svi to doživljavamo kao napad na Pupovca zbog njegove nacionalnosti. Znači li to da ne smijemo propitkivati zakonitost postupanja ijednog građanina koji nije većinske nacionalne pripadnosti, znači li to da su pripadnici manjina na neki način abolirani od nezakonitih radnji koje su počinili?









“Zlata Đurđević nije kompromitirana”

Komentirala je i spor vezan uz Zlatu Đurđević. Poručila je kako nema potrebe da se svrstava na jednu ili drugu stranu jer različiti pravni stručnjaci nemaju isto mišljenje o ovoj stvari. Smatra kako nema nikakve osnove za tvrdnje Vlade da je Zlata Đurđević sada kompromitirana. Ahmetovi smatra kako HDZ pokušava napraviti sve da ne dođe do izbora Milanovićeve kandidatkinje.

“Opasno je da se temeljem manipulacija, neistina i laži Andreja Plenkovića jedna osoba, pravnica sa stavom diskvalificira temeljem ničega, temeljem toga što je predsjednik Milanović rekao da je ona njegov izbor. Problem je što je Đurđević osoba s dovoljnim integritetom na koju Plenković i HDZ ne mogu utjecati kod odluke o kriminalnoj organizaciji HDZ-u koja je već dva puta nepravomoćno osuđena”, govori.

Usporedila Plenkovića s ajatolahom

“On bi htio da predsjednik predloži osobu koju on želi. Dakle, Andrej Plenković želi predložiti osobu koju bi predsjednik države fingirano predložio pa bi ga HDZ izglasao. Pa to mi sliči, ne na dikatatora, nego ne znam da li da ga zovemo ajatolah Andrej Veliki. Ja ne znam više na koji način takve diktatorske sklonosti Plenkovića nazvati i opisati”, zaključuje Ahmetović.