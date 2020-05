SDP-ov Peđa Grbin najavio: ‘Za izbore smo sasvim spremni, ali moraju se ispuniti uvjeti’

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin rekao je u srijedu da očekuje da će u narednih deset do 15 dana biti raspušten Hrvatski sabor i raspisani parlamentarni izbori, ali smatra da se prvo moraju ispuniti dva uvjeta – ukidanje zabrana kretanja i javnog okupljanja.

“SDP je za izbore apsolutno spreman. Međutim, ako govorimo o tome hoće li ti izbori bili fer i pošteni, onda smatram da se prvo moraju ispuniti dva uvjeta, a to je da se ukine zabrana kretanja i da se ukine zabrana javnog okupljanja”, rekao je Grbin za RTL Danas.

Dodao je da su sve stranke koje spadaju u svjetonazorski skup kojima su građanska Hrvatska i ljevica na prvome mjestu, dobrodošle za suradnju s SDP-om.

Također, smatra da vladajući zloupotrebljavaju situaciju oko koronavirusa.

“To je evidentno svima koji prate rad Stožera. Ako gledamo prvih mjesec dana, to je bilo usmjereno na epidemiologiju i borbu za zdravlje, nakon toga to se pretvorilo u jedno obično predizborno pripremanje i žao mi je što se to dogodilo”, ocijenio je.

Vezano za medijske istupe predsjednika SDP-a Davora Bernardića, Grbin je ustvrdio da se Bernardić novinarima odmah ispričao nakon što ih je na Svjetski dan slobode medija optužio da se ne usuđuju postavljati pitanja.

Za Bernardićevo vrijeđanje predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića riječima da je premijerov “rektalni alpinist”, Grbin je ocijenio da je Jandroković zadnji koji se ima pravo vrijeđati na nečiju retoriku.

“Što se tiče Bernardićeve retorike, ja bih bio sretniji da je to rekao na drugi način. Isto tako je činjenica da je Jandroković neuvijeno vrijeđao Bernardića samo dan ranije, a i znamo da je u Hrvatskom saboru posezao za riječima ‘smeće’ kada je govorio određenim zastupnicima”, poručio je Grbin.