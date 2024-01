SDP objavio provokativni vizual: ‘On je njihov dečko, sramota’

SDP je nedavno iznio oštre kritike prema Ivanu Turudiću, ocjenjujući ga primjerom svega lošeg u hrvatskom pravosuđu. Kroz objavu na svojoj službenoj Facebook stranici, nazvanu “Turudić, njihov dečko”, SDP je izrazio nezadovoljstvo vezano uz kandidaturu Turudića za funkciju glavnog državnog odvjetnika.

Iz SDP-a su sada za Jutarnji list poručili da su ovim vizualom pokušali ogoliti još jedan HDZ-ov pokušaj kadroviranja podobnih na “neovisnu” funkciju.

“Naime, sam Ivan Turudić za sebe je u prošlosti govorio da je “određen HDZ-om”, Sanader mu je 2005. tepao da je “naš dečko”, a svoj uzlet u karijeri duguje upravo HDZ-u. Zato vizual na stranici SDP-a prikazuje masku Ivana Turudića iza koje se zapravo krije Andrej Plenković, čovjek na čiji se mig vjerojatno I kandidirao na funkciju novog glavnog državnog odvjetnika”, poručili su.

‘Sramota je da se uopće kandidirao’

“Vladajući će se pozivati na to da su se kandidati sami javili na natječaj pa su im ruke vezane, ali realnost je ta da nismo dobili kandidata koji bi na bilo koji način garantirao napredak DORH-a. Zbog toga će se DORH i dalje nastaviti urušavati, a Hrvatska će nastaviti biti visoko korumpirana država s neovisnim institucijama gotovo samo na papiru.









Sama činjenica da se Turudić uopće kandidirao je sramotna. I umjesto da razgovaramo o tome kako da takvim ljudima pokažemo izlazna vrata iz sustava, on će vjerojatno dospjeti do jedne od najvažnijih pravosudnih dužnosti – zahvaljujući HDZ-u. To je neprihvatljivo. I zato ćemo se rukama i nogama boriti da pokažemo da je to katastrofalno rješenje, a nakon izbora kada nam građani poklone povjerenje pokrenuti postupak za njegovo razrješenje.”, odgovorili su iz SDP-a.