SDP NA KORAK DO PREDSJEDNIČKOG KANDIDATA Josipović i Picula će podržati Milanovića!

Autor: Dnevno

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić obavio je razgovore sa svim SDP-ovim potencijalnim kandidatima za predsjednika države, Zoranom Milanovićem, Ivom Josipovićem i Toninom Piculom, no zasad se nijedan nije decidirano izjasnio da želi biti SDP-ov kandidat za šefa države, niti je to do kraja otklonio, piše Jutarnji list u današnjem izdanju.

Izvori iz SDP-a upućeni u zbivanja u stranci tvrde, međutim, kako sve ide prema tome da stranka ima jednog kandidata – Milanovića. Izvori iz SDP-a upućeni u zbivanja u stranci tvrde, međutim, kako sve ide prema tome da stranka ima jednog kandidata – Milanovića.

Ako se Milanović otvoreno izjasni da želi biti kandidat, gotovo je sigurno da će se Josipović i Picula povući, kaže za Jutarnji osoba iz vrha stranke.

Bernardić i Milanović stalno su u kontaktu. Na temu predsjedničkih izbora obavili su više razgovora, a sada su u fazi kada se ti razgovori vode u širem krugu SDP-ovaca.

Sugovornik kaže da ipak ne može do kraja isključiti mogućnost predizbora ako se javi više kandidata, ali definitivno ti predizbori neće biti onakvi kako bi ih proveo politički tajnik SDP-a Davorko Vidović.

“Nijedan od potencijalnih kandidata ne želi davati izjave za medije, no iz kruga bliskog Josipoviću čuli smo procjenu po kojoj je realno da sve završi tako da Milanović bude jedini kandidat”, piše Jutarnji.

Iz Milanovićeva tabora, pak, tvrde da, ako se Bernardić odluči na predizbore, Milanović sasvim sigurno u njima neće sudjelovati jer smatra da bi taj postupak razjedinio stranku.

Rok do kojeg bi stranka trebala javno izaći s kandidatom za predsjedničke izbore je 15. srpnja, najavio je Bernardić još prošlog tjedna.