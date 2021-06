’SDP JE I DALJE NAJJAČA OPORBENA STRANKA’: Grbin jasno o neistomišljenicima: ’Razlike u mišljenjima su bogatstvo SDP-a’

Predsjednik SDP-a, Peđa Grbin, gostovao je u Dnevniku HTV-a pa prokomentirao odluke sa sjednice Glavnog odbora.

Navodi kako na sjednici, osim članova o kojima se raspravljalo imenom i prezimenom, nitko nije isključen. “Odluka o raspuštanju nije na snagu nastupila jučer i nitko nije isključen”, rekao je. Inače, povjerenici će u idućih 45 dana odlučiti koji članovi ostaju, a koji ne. Uz to, vodi se računa i o tome žele li članovi ostati ili ne.

“Činjenica je da imamo brojne probleme sa članstvom. Do nekih ljudi ne možemo doći i moramo sebi pogledati u oči. Vodstvo ogranka u Zagrebu deset godina nije funkcioniralo dobro”, tvrdi. Ponovio je kako čistke prvo moraju početi od njih sami kako bi mogli pomoći Hrvatskoj.

Neistomišljenici

Upitan imali li mjesta za neistomišljenike u SDP-u tvrdi kako je ta stranka demokratska, “a to znači da ne mislimo isto”. “Nadam se da SDP nikada neće biti stranka u kojoj svi mislimo isto. Da ćemo uvijek iznijeti stavove, ali i donijeti odluku. Razlike u mišljenjima su bogatstvo u SDP-u”, navodi.

“Ako nisi zadovoljan članovima i promoviraš druge kandidate, onda nisi dio stranke”, ističe potom pa govori kako se nada da će u Slavonskom Brodu imati isti broj članova kao do sada. Ne želi špekulirati o brojevima ljudi koji su trenutno “isključeni”.

Burna sjednica?

Budući da je do medija došla informacija da je na sjednici koja je trajala i do deset sati bilo burno, a pričalo se o povišenim tonovima pa čak i suzama, predsjednik stranke govori: “Bio sam na sjednici desetak sati, a nisam vidio da je bilo burno. Ne, nije bilo povišenih tonova, svađa, suza. Bila je to civilizirana rasprava gdje su kolegice i kolege govorili kako vide budućnost SDP-a”, ističe.

Što se tiče navodnih nastupa bivšeg predsjednika stranke, Davora Bernardića, koji je, kako tvrde mediji, stao u obranu zagrebačkog ogranka te ponudio svoje isključene iz stranke, ali i Grbinove metode nazvao staljinističkim, Grbin kaže kako nema namjeru govoriti tko je što govorio na internim sastancima.

Upitan o samoj sudbini Bernardića, ali i Ostojića i Vukasa, navodi kako je pred njima 45 dana u kojima će definirati tko ostaje, a tko ne. “Krajem 7. mjeseca ćete me pitati to pitanje i tada ću vam odgovoriti. Ovo je početak procesa, a to su pitanja za kraj”, govori.









Koalicije i suradnje

Što se tiče splitskog ogranka, Grbin govori kako je tamo stranka dobro prošla na parlamentarnim, europarlamentarnim i predsjedničkim izborima, ali na lokalnim nije. “Kandidat za župana u istom gradu dobio je veliki broj glasova nego naš gradski. Kolegice i kolege svjesni su da kampanja nije dobro odrađena. Splićanima je bitno što će se događati od sada, a to je konsolidiranje gradske skupštine da bi Puljak mogao raditi. Mi ćemo mu tu pomoći”, zaključuje.

A u kojoj je fazi pomoć Tomaševiću, gradonačelniku Zagreba, predsjednik najveće oporbene stranke tvrdi kako je veliki dio konstituiranja skupštine dogovoren. “U četvrtak će dobiti većinu i gradonačelnik dobiti potporu da provodi stvari o kojima smo mi i druge političke opcije govorile u kampanju”, navodi, ali ne otkriva radi li se o koaliciji ili suradnji. Govori kako je to detalj o kojem će se dalje dogovarati.

“Građanima je bitnija skupština i većina nego hoće li to biti koalicija”, smatra.

Upitan hoće li Joško Klisović biti predsjednik skupštine, ističe da će o tome odlučiti idućih dana.









Naposljetku, prokomentirao je i rejting stranaka. Istina je naime da isti kod Možemo! dok SDP pada. “Broj glasova i gradonačelnika, načelnika i župana pokazuje da je SDP i dalje najjača oporbena stranka, a naš je posao u suradnji s drugim svjetonazorskim strankama pripremiti se za parlamentarne izbore pa da promjene koje vidimo na lokalnim razinama, budu i na nacionalnoj”, zaključuje.

Podsjetimo, na sjednici Glavnog odbora SDP-a razriješeni su ogranci u Zagrebu, Slavonskom Brodu te Međimurskoj županiji.