SDP donio odluku života! Evo tko će biti Plenkovićev protukandidat

Autor: Dnevno.hr

U SDP-u danas je pala velika odluka! Peđa Grbin bit će kandidat za premijera na idućim izborima, za što je dobio jednoglasnu potporu Glavnog odbora

Za odluku da se s Grbinom na čelu stranke ide na parlamentarne izbore glasao je i sam Tihomir Jaić, koji je predložio da svi članovi biraju premijerskog kandidata.

Grbin je nakon odluke kratko prokomentirao i poruku Ivice Puljka da je “SDP stranka na zalasku” pa poručio da se nema namjeru s njim upuštati u daljnje svađe.





Ovoga puta nije bilo riječi o potencijalnim koalicijskim partnerima, a Grbin je kratko prokomentirao poruku Ivice Puljka da je “SDP stranka na zalasku”.

“Kvalifikaciju njegove izjave dat će birači. To što on svoj politički uspjeh planira graditi na personalnom sukobu umjesto da građanima ponudi nešto konkretno, to je njegova stvar”, rekao je Grbin za 24sata.

‘Nećemo živjeti pod staklenim zvonom’

Poručio je kako SDP zna što ponuditi građanima, od rasta mirovina do poboljšanja standarda radnika, za razliku od “stranke koja zna prodati plin za cent, maknuti milijardu kuna iz Ine i sustavno krasti”.

A komentirao je šef Partije i poruku “Bolje štrik oko vrata nego se mučiti” koja je posljednjih dana izazvala dosta reakcija.









“Ako smo nekoga povrijedili objavom meni je doista žao, ali to ne znači da to nije činjenica i da se to oko nas ne događa. Nećemo živjeti pod staklenim zvonom i zabijati glavu u pijesak nego ćemo o tome govoriti”, poručio je Grbin.