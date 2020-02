SDP i HDZ su politički otac i majka višestrukog USKOK-ovog optuženika Milana Bandića

Autor: dnevno.hr/otvoreno.hr

Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras u subotu je ocijenio nemogućom veliku koaliciju SDP-a i HDZ-a te dodao da HDZ “u svakoj varijanti treba otići sa vlasti”.

“Ne da mi je odbojna koalicija s HDZ-a, nego je ne mogu ni zamisliti”, odgovorio je Maras na molbu novinara da komentira izjavu potpredsjednika vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da velika koalicija sa SDP-om ne dolazi u obzir.

Maras je rekao i da HDZ mora proći čišćenje, čišćenje od koalicije sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem i njegovom strankom, korupcijsko držanje četiri godine “na žetončićima” u Hrvatskom saboru. “HDZ zbog toga mora u opoziciji provesti nekoliko mandata”, dodao je.

“HDZ treba u apsolutno svakoj varijanti otići s vlasti, a SDP mora dobiti povjerenje građana kako bi napravio korjenite promjene”, ustvrdio je.

Puno drugačije nije govorio ni njegov šef Davor Bernardić koji je u političkom zanosu rekao kako su Andrej Plenković i Milan Bandić otac i majka političke korupcije u Hrvatskoj. “Stoga Hrvatska treba promjene i Zagreb treba promjene. Zagreb ne smije biti grad slučaj, jer Zagrepčani plaćaju najskuplje režije u Europi i gušimo se u smeću. To je grad lažnih obećanja i propalih projekata”, rekao je Bernardić, piše Marijan Opačak za otvoreno.hr.

SDP-u nisu smetale afere dok je Bandić bio njihov

Međutim, treba podsjetiti kako SDP svoju snagu treba ponajprije zahvaliti zagrebačkom gradonačelniku koji je još davne 1995. godine postao SDP-ov zastupnik u Gradskog skupštini grada Zagreba. Od tada pa sve do 5. studenog 2009. Milan Bandić SDP u je donosio pobjede pa i kupovanjem žetončića, zagrebačkih HDZ-ovaca, HNS-ovaca, HSLS-ovaca, HSP-ovaca i drugih.

Tih godina dok je bio SDP-ov kandidat nije im smetao ni kad je pijan vozio zagrebačkim ulicama, to što je radnicima dovikivao ‘Rad oslobađa’, stranačkoj kolegici psovao majku, razmjenjivao zemljišta zbog čega ga je istraživao USKOK. Nije im smetalo ni kad je Tomislavu Horvatinčiću omogućio uništavanje Cvjetnog trga, i to što je Bandićevim pritiskom na javne gradske službe, izmijenjen je Generalni urbanistički plan grada Zagreba kako bi se mogao izvesti tako veliki zahvat u središtu grada.

Naravno treba podsjetiti i na to da je Bandić uvijek imao podršku od Ivice Račana i Zorana Milanovića pa čak i Davora Bernardića. Naime Bernardić je u Sabor prvi put ulazi 2008., i to upravo kao zamjena za tada još člana SDP-a Milana Bandića, a 2010. nakon izbacivanja Bandića iz stranke postaje i šef zagrebačkog SDP-a. S obzirom na to da je još u zagrebačkom Forumu mladih često surađivao s Bandićem, i nakon što je zasjeo na čelo SDP-a nastavila ga je pratiti priča da je Bandićev đak.

Bernardićevi ljudi u zagrebačkom SDP-u otišli Bandiću

Ta priča nastavila se i nakon što je Bernardić postao predsjednik SDP Hrvatske. U veljači 2018. godine zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, predsjednik SDP-a Davor Bernardić, načelnik Općine Kalnik Mladen Kešer i gradonačelnik Svetog Ivana Zeline Hrvoje Košćec susreli su se u utorak na večeri povodom 40. rođendana zajedničkog im prijatelja Dalibora Bastalca, predsjednika zelinskog ogranka Stranke rada i solidarnosti.

Sve bi to bilo donekle nevino da nije u isto vrijeme kad je Bernardić snimljen s Bandićem nije prijetila ovrha zbog neplaćenih računa iz Bandićeve kampanje 2009. godine. Naime, Visoki trgovački sud donio je odluku kako SDP mora platiti 9,5 milijuna kuna troškova kampanje .

A naravno treba podsjetiti i na to da je potpredsjednica zagrebačkog SDP-a Tamara Čubretović, koja je slovila kao osoba bliska struji Davora Bernardića i koja je izabrana u isto vrijeme kad i Gordan Maras preletjela u Bandićev klub u zagrebačkoj skupštini.

Njen prelazak u Bandićeve redove nije nikoga začudi jer je od ranije zaposlenica Zagrebačkog velesajma te se u SDP-ovim gradskim krugovima spekuliralo daje Bandićev žetončić kojima zagrebački SDP obiluje. Podsjetimo i na to da je tijekom tih izbora za čelna mjesta u zagrebačkom SDP-u Čubretović na svoju ruku izbacivala konkurenciju i kritičare.

Bio je to samo nastavak prelaska nekadašnjih čelnika SDP-a, bivših ministara i najbližih suradnika Zorana Milanovića u Bandićeve i HDZ-ove redove. Milanka Opačić, Siniša Varga, Zdravko Ronko, Tomislav Saucha, Ana Komparić Devčić samo poznatija imena koji su napustili SDP da bi prešli u Bandićev ili HNS-ov klub.

Bandić još uvijek kontrolira zagrebački SDP

No najnoviji dokaz da Bandić još uvijek drži bar minimum kontrole u zagrebačkom SDP-u je nevjerojatna činjenica da u svoje redove nisu htjeli primiti jednog od najglasnijih kritičara Milana Bandića zagrebačkog skupštinskog vijećnika Renata Peteka koji je neobjašnjivo dobio odbijenicu.

Maras i Bernardić bi prije nego nešto tako kažu trebali bi se sjetiti one biblijske: “Što gledaš trun u oku brata svoga, a brvna u oku svome ne opažaš”, jer je zagrebački gradonačelnik uteg i njima u jednakoj mjeri koliko i HDZ-u, jer naposljetku SDP i HDZ su politički otac i majka višestrukog uskokovog optuženika Milana Bandića. Ipak ga je SDP napravio, a HDZ othranjuje, piše otvoreno.hr.