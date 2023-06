SDP dotaknuo dno, traži se krivac: ‘Partiju može spasiti samo onaj koji ju je počeo uništavati!’

Autor: Lucija Brailo

Nakon što je vijeće stranke Možemo! danas izvijestilo da je donijelo odluku kako neće sklapati predizbornu koaliciju sa SDP-om za nadolazeće parlamentarne izbore, sve su glasnije prognoze kako tako razjedinjena “progresivna” oporba na izborima nema šanse protiv HDZ-a. Zbog ovakve odluke Možemo, SDP naveliko žali, pa je predsjednik splitskog SDP-a Davor Matijević napisao da je ovo “loš dan za SDP” te da od ovakve odluke “koristi može imati samo Andrej Plenković”.

“Vrijeme je da se SDP okrene sebi i otvori građanima i simpatizerima koje smo zapostavili. Povratak povjerenja naših simpatizera je presudan i moramo im otvoriti vrata pa i naše liste umjesto da ta mjesta nudimo strankama i osobama s kojima ne dijelimo osnovne vrijednosti. Bez jakog SDP-a nema rušenja HDZ-a, a SDP ima šansu napraviti zaokret i vratiti povjerenje birača. Sve što trebamo je konačno se pogledati u ogledalo, prihvatiti istinu koliko god ona gorka bila i donijeti odluke koje će biti u interesu stranke i društva. SPD u Njemačkoj je pokazao kako se trendovi mogu vrlo brzo promijeniti”, napisao je Matijević.

No, što sada? Dugogodišnji strmoglavi pad popularnosti trenutačno se ogleda u jednoj bezizlaznosti vodstva stranke iz situacije u kojoj su se našli. Bez pravog i karizmatičnog lidera, bez povjerenja dugogodišnjih birača i bez neke konkretne vizije. O tome smo porazgovarali s političkim analitičarem Karlom Jurakom, koji se dotaknuo toga tko je uopće kriv za ovakvo osipanje popularnosti nekad jedne od dvije najjače stranke u Hrvatskoj te postoji li, po njemu ličnost koja bi mogla SDP-u vratiti staru slavu. Tu je došao do zanimljivog paradoksa.





‘Kadrovsko zanemarivanje traje najviše od tog postračanovskog perioda’

“Pad popularnosti SDP-a je dugogodišnji kontinuitet i ne možemo uprijeti ni u jednu osobu prstom. Najveći razlog dugogodišnjeg osipanja, odnosno oscilacija u stranci započeo je u Milanovićevo vrijeme, njegovom kadrovskom devastacijom stranke, odnosno njegovim, možda ne svjesnim, ali svakako sustavnim zanemarivanjem lokalnih podružnica, aktivista na terenu, pa čak i intelektualaca unutar stranke, što je onda dovelo do toga da stranka u poziciji vlasti na razini države nema u brojnim lokalnim sredinama svoje podružnice.

To kadrovsko zanemarivanje traje najviše od tog postračanovskog perioda. Ono što se onda dogodilo nakon Milanovića, bio je dolazak Davora Bernardića ili zapravo ekstenzija toga, u nedostatku nekakve figure koja bi mogla ponovno biti koliko toliko neki karizmatični lider, što Milanović jest bio. Onda je odluka pala na onu frakciju stranke koja je bila djelomično suprotstavljena onoj dominantnoj Milanovićevoj, a koji su podupirali oni jači, poput primorsko-goranskog sa županom Zlatkom Komadinom primjerice”, navodi Jurak.

On dodaje i kako se iz aviona moglo vidjeti da Davor Bernardić nije kadar za vrh stranke te da je tu onda došlo do potpune entropije, i na razini lokalnih organizacija i na razini sustavne oporbene politike.

“Onda su naravno sada došli u poziciju da je stranka podijeljena, vidimo i po raskolu kluba koji je rezultirao novom strankom, imamo osobu koja se ne nalazi u uvjetima da bude lider opozicije, što bi netko definitivno trebao biti u ovoj političkoj situaciji”, tvrdi Jurak o Peđi Grbinu.

‘Paradoks lidera’

Usput je podsjetio i na pad SDP-ove popularnosti iz 1992. kada su pali na svega pet posto podrške birača.

“To se može objašnjavati tadašnjim padom stranke koja je nasljednik one koja je bila 45 godina na vlasti i time što su se opozicijske stranke profilirale u više novije liberalne opcije, poput HSLS-a. Bili su i drugi uvjeti i kontekst nego danas, no bez obzira na to, ja nisam sklon tome da još uvijek SDP-u dajem ispod 10 posto jer još uvijek ima dovoljno starije populacije koja nekako po defaultu glasa za SDP i to što još uvijek imaju točkasto u nekim dijelovima Hrvatske neku svoju jaku bazu lokalnih lidera”, kaže Jurak.









Dakle, SDP ako ostanu iznad deset posto mogu zahvaliti starijoj populaciji i nekim lokalnim liderima, prema analitičaru, no koja bi figura mogla izvući SDP iz ambisa nepopularnosti?

Jurak ističe kako se tu ne može raditi o nekakvoj lokalnoj ličnosti koja bi se izdigla na nacionalnu kao vođa stranke, ali ne vidi nikakvu figuru koja bi to mogla niti na nacionalnoj razini.

“To i jest veliki problem. Takvu osobu nemaju ni oni“, napominje Jurak, ali zato naglašava paradoks koji je, manje – više svima jasan:









“Jedina osoba je zapravo Milanović, što je paradoks u cijeloj priči jer je on krenuo s kadrovskim zanemarivanjem. Učinjen je puni krug, zbog toga je Milanović jedini koji ima elemente tog nekog populizma kojim može zahvatiti vrlo široko. To smo vidjeli dok je predsjednik i ima taj neki negativan odnos prema nekim stvarima koje je radio u prošlosti. Njegovi obračuni ako ih pratite s kim ih sve ima, proizlaze iz iskustva koje je on imao kao predsjednik SDP-a i poslije kao premijer”, ističe analitičar.

Na koncu, dodaje hipotetsku situaciju koju smatra malo vjerojatnom, ali ipak navodi da kada bi Milanović sada izveo “neobični i neviđeni salto kojim bi recimo došao ponovno na čelo stranke, da bi to bilo sasvim drugačije miješanje karata”, odnosno, kako kaže Jurak, o ovoj temi ne bismo uopće razgovarali.