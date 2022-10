SCENE STRAVE I UŽASA: Pronašli tijela šestero dječice, najstarije imalo 13 godina. Sumnja se da su ubijeni

Stravičan događaj potresao je Broken Arrow, predgrađe Tulse u američkoj saveznoj državi Oklahoma.

Policija je pronašla šestero mrtve djece i sumnjaju da su ubijena u slučaju ubojstva-samoubojstva.

Na mjestu zločina pronađena su i tijela dvije odrasle osobe nakon što su ekipe za pružanje pomoći odgovorile na dojavu u požaru u kući u četvrtak poslijepodne, rekao je načelnik policije Brandon Berryhill na konferenciji za novinare u petak.

Broken Arrow Police investigate Friday, Oct. 28, 2022, at the scene of a murder-suicide involving 2 adults and 6 children that happened on Thursday night in Broken Arrow. pic.twitter.com/BCGi4hXBXf

Djeca su bila u dobi od 1 do 13 godina, rekao je načelnik.

Policija ne vjeruje da je itko od žrtava preminuo u požaru, ali će medicinski istražitelj donijeti konačnu odluku, rekao je šef vatrogasne jedinice Broken Arrow, Jeremy Moore.

U kući je pronađeno oružje, a vatrogasci koji su ušli u kuću u prednjem dijelu pronašli su dvije mrtve odrasle osobe koju su, navode, vjerojatno umrle nasilnom smrću.

Kada su krenuli gasiti vatru u stražnjem dijelu kuće, pronašli su tijela djece. Načelnik policije kaže i da nisu imali intervencija u toj kući.

At a press conference Friday morning, Broken Arrow police chief Brandon Berryhill confirmed the deaths of eight people in a Broken Arrow home are being investigated as a murder-suicide. Here’s what we know:

— The Oklahoman (@TheOklahoman_) October 28, 2022