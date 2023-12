Scene neviđene: Kim Jong-un u suzama molio žene da se okane ‘lošeg trenda’

Sjevernokorejski diktator Kim Jong-un poznat i pod nadimkom Izuzetni vođa gotovo pokazuje svoje emocije po potrebi. U većini prigoda je strogog izraza lica, poglavito kad Sjedinjenim Američkim Državama prijeti nuklearnim naoružanjem. Ponekad se zna i nasmiješiti, no jedan povod ga je ipak prikazao u drukčijem svjetlu.

Naime, on se prošlog vikenda, na Petoj nacionalnoj konvenciji majki, rasplakao, pritom ih moleći da “pomognu zaustaviti kontinuirani pad nataliteta u zemlji i ojačaju nacionalnu moć”. Bijelim je rupčićem tijekom svog govora u nekoliko navrata brisao suze.

Ujedinjeni narodi procjenjuju da je prosječan broj djece koje rodi žena u Sjevernoj Koreji 1,8, što je samo potvrdilo statistički pad koji se događa u posljednjih nekoliko desetljeća. Diktatura je u toj siromašnoj azijskoj zemlji u sedamdesetima i osamdesetima provodila programe kontrole rađanja, kako bi usporila poslijeratni rast stanovništva. Slične su to metode bile čuvenoj kineskoj “politici jednog djeteta”.

No, zbog gladi koja je uzrokovala pad fertiliteta i stotine tisuća smrti sredinom devedesetih, diktatura je počela raditi na poboljšanju demografske politike. Samo ove godine su uveli niz beneficija za obitelji s troje ili više djece. One imaju povlašteno besplatno stanovanje, hranu, lijekove i kućanske potrepštine, a dobivaju i državne subvencije. Djeca, pak, mogu računati na pogodnosti u obrazovanju.

“Zaustavljanje pada nataliteta te pružanje dobre skrbi i obrazovanja djeci obiteljske su teme koje se tiču svih nas te ih trebamo rješavati s našim ženama i majkama”, prozborio je kroz suze Kim Jong-un.

