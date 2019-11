Savjetnik premijera Zvonko Kusić poručio: ‘Mijenjat će se svi koeficijenti, a ne samo koeficijenti u obrazovanju’! Treba li ovo umiriti učitelje?

Autor: Dnevno

Posebni savjetnik premijera Zvonko Kusić bio je gost Novog dana N1 televizije. Komentirao je zahtjeve prosvjetara, štrajk u školama, kao i poziciju učitelja i nastavnika u društvu. Komentirajući zahtjeve učitelja za povećanjem koeficijenta, poručio je da Vlada planira napraviti korekciju cijelog sustava koeficijenata.

Upitan o tome koje su opcije ako sindikati odbiju prijedlog Vlade, Kusić je kazao: “Ako mi dozvolite, ja bih samo vrlo kratko rekapitulirao cijelu priču. Štrajk počinje zahtjevom prosvjetara za promjenom koeficijenata, koji su po njima nepravedni, nekonzistentni, nelogični u usporedbi s drugima i oni postavljaju 6,11 posto za korekciju i tad Vlada odlučuje da se osnovice za sve javne i države službe da 6,12 posto digne osnovice svima. Vlada je odlučila da prestane na taj način reagirati, nego da svima povisi za 6,12 posto osnovicu baš zato da se u taj sustav uvede red.

“Njihov je argument da su i drugi dobili. Oni su zapravo nezadovoljni jer je ostao veliki jaz između njih i ostalih visokoobrazovanih. Međutim, ispunjavanjem njihovih zahtjeva otvorila bi se Pandorina kutija, javili bi se i svi drugi koji bi htjeli mijenjati koeficijente. Vlada je odlučila sustavno riješiti problem i izmijeniti sve koeficijente. U tim pregovorima postupno se povećava ponuda i daje im se još 4 posto i došlo se do 10,4 posto. Međutim, oni su i dalje nezadovoljni. Oni poistovjećuju koeficijente s dostojanstvo, to je sad jedna simbolična emotivna razlika”, dodaje.

Kusić naglašava kako se pokazalo da selektivno mijenjanje koeficijenata nije dobro.

“Vlada je odlučila napraviti reviziju svih koeficijenata u sustavu, a ne postupno selektivno kada se stvori problem u nekom sektoru. U koju god reformu ćemo ići, mi ćemo imati problema s ljudima jer će ljudi reagirati emotivno”, rekao je Kusić.





Na pitanje je li premijer trebao prije izaći pred sindikate, Kusić je kazao kako on to ne bi mogao komentirati te kako je to odluka premijera.

“U socijalizmu su obrazovanje i zdravstvo bili dobro riješeni. Tada smo svi bili skromni i kad je došla tržišna ekonomija, sad su i drugačija pravila. Zanemarivanje školstva i obrazovanja desetljećima traje. Ulaganje u obrazovanje je dugoročno. Sve Vlade rješavaju akutne probleme i onda su oni svi skloni da zanemaruju sustav obrazovanja”, ističe Kusić.