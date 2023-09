Saveznik se izlajao: ‘To mu je jedina šansa, još dok je u milosti Plenkovića’

Autor: E.P.

Bliži nam se godina koju politički analitičari nazivaju super izbornom iz razloga što nas očekuje čak trostruka politička bitka.

Izbori za Hrvatski sabor, Europski parlament i na koncu bitka za Pantovčak gdje stoluje Zoran Milanović obilježit će 2024. godinu, ako nas naravno opet ne pogodi neka epidemija, rat ili razorna vremenska nepogoda…

Vade se polako karte na stol, a najveći pregovori odvijaju se ispod stola gdje kreatori politika svojih stranaka dogovaraju saveze i spremaju se za izbornu godinu.





HDZ spreman, ili blefira?

Osim klasičnog HDZ-a koji je, kao što kaže premijer i šef stranke Andrej Plenković, spreman za izbore u bilo kojem trenutku, ostale stranke kuju planove i strategiju kad je najbolje istrčati sa svojim kandidatima na megdan protivnicima i pred oči javnosti.

Možemo koji vodi teške bitke sam protiv sebe u Zagrebu gdje muku muče s košnjom trave, gužvama, otpadom, a iza zavjese tko zna sve s kakvim velikim igračima, odlučili su relativno rano predstaviti svoju kandidatkinju za premijerku Sandru Benčić.

No, mediji su, namjerno ili nenamjerno, tu odigrali svoju ulogu već dok je Tomislav Tomašević preuzeo vlast u Zagrebu pa su s naslovnica vrištali naslovi: Sandra Benčić nova premijerka?

Mi smo o tome također pisali i ozbiljno analizirali, a prije nekoliko dana stigla je i konačna potvrda iz stranke.









SDP pokušava nešto skrpati pa je Peđa Grbin najavio da će on kandidat svoje stranke, a s desne strane vreba Domovinski pokret i potentni i još uvijek svježi akter Ivan Penava.

I naravno, najdugovječniji predsjednik Vlade, kako sam sebi tepa premijer Plenković, na sve dosad poznate kandidate odmahuje rukom i spreman je za još jednu bitku.

Iako analitičari godinama najavljuju kako on gleda prema nekoj visokoj poziciji u srcu europske administracije, iz stranke saznajemo kako je prelomio i ide po novi mandat za prvog čovjeka države.









“Mislim da je polako svima jasno da će naš kandidat biti Andrej. No, ne mogu vam garantirati da će on svoj novi mandat odraditi do kraja. Eto toliko”, rekao je.

Nešto će se tu pitati i predsjednika Milanovića koji, osim što će vrlo vjerojatno ući u bitku za novi mandat, uvelike može odigrati jedno poluvrijeme i u utrci za parlament uz tihu podršku nekoj opciji i naravno niske udarce prema Plenkoviću.

A kad će se izbori održati, može imati određene posljedice i na same rezultate pa je to pitanje koje se posljednjih dana nameće u kolumnama dnevno-političkih komentatora.

U emisiji Otvoreno na HRT-u, koalicijski partner HDZ-a Dario Hrebak (HSLS) najavio je kako očekuje izbore na proljeće.

“Prije četiri godine kada smo išli na izbore, koliko je od oporbe bilo kritika da su to plaža izbori, tjerat ćete građane s plaže da idu na izbore. Tako da to ne pada nikome na pamet. U devetom mjesecu da idemo na izbore, opet bi nam kolege iz oporbe rekle, a držite se grčevito za vlast, želite biti u vlasti. Tako da je meni najelegantnije da se napravi to početkom proljeća, tamo negdje dok je onaj rok da ne ulazimo u europske izbore”, rekao je.

Upitali smo izvori iz HDZ-a što kaže na tu izjavu, a on nam je rekao: “Lako moguće. Ja očekujem izvore odmah iza Uskrsa, taman kad krene povrat poreza što bi bio dobar potez naše stranke”, tvrdi naš izvor.

Politički analitičar Karlo Jurak pak ne smatra datum izbora nečim krucijalnim, no rekao nam je kako vidi trenutni omjer snaga:

“Ima li tu nešto bitno što bi moglo utjecati na rezultat – zasad ne – zasad je business as usual, i čini se da bi raspored snaga mogla poremetiti tek eventualna društveno-politička turbulencija o kojoj možemo samo nagađati, ili još jedan za HDZ “crni labud”. Ali to je po definiciji ekstremno rijetka pojava. Ono što ne znamo, i zbog čega je teško davati ikakve projekcije jest to kako će se omjer snaga koji je fiksan već više od godinu dana pretakati u mandate. Ali to je uvijek neizvjesno do samog kraja.”

Za kraj, saznajemo da je Hrebak izašao s ovom izjavom jer je proveo internu anketu među biračima i otkrio da ne prolazi baš najbolje…

Stoga bi mu, tvrde interni znalci, proljetni izbori bila dobra strategija dok je još u milosti šefa Plenkovića jer bi kasnije, kako će se provoditi nove ankete uoči izbora, HDZ mogao biti potpuno siguran da mu HSLS ne treba pa bi i Hrebak mogao završiti u ropotarnici povijesti, barem što se sudjelovanja u vlasti tiče.