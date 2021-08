SAT U AFGANISTANU OTKUCAVA! SAD strahuje za sigurnost svojih građana, Britanija prekida evakuaciju: ‘Dani koji slijede su dosad najopasnije razdoblje’

Sjedinjene Američke Države objavile su u petak da su poduzele zračni napad bespilotnim letjelicama protiv Islamske države, organizatora terorističkog napada u Kabulu u kojem je poginulo 13 američkih vojnika, a ukupno je stradalo oko 170 osoba.

Evakuacija iz zemlje još traje, a bliži se 31. kolovoza, rok do kojeg Amerikanci moraju napustiti Afganistan.

Američko veleposlanstvo u Kabulu zatražilo je od svojih državljana da hitno napuste područje oko zračne luke, glasnogovornica Bijele kuće upozorila je da je još jedan napad ‘vjerojatan’.

“Osoblje uključeno u evakuaciju što većeg broja ljudi iz Kabula nakon talibanskog osvajanja vlasti učinilo je najbolje što je moglo u teškim okolnostima”, rekao je civilni predstavnik NATO-a u Afganistanu u subotu, na dan kada je Velika Britanija objavila da prekida evakuaciju civila iz zemlje.

“Imamo čistu savjest, jer s tim što smo imali učinili smo najbolje što smo mogli u takvim okolnostima“, rekao je talijanski diplomat Stefano Pontecorvo pri povratku u Rim. Afganistan je napustio u petak zadnjim talijanskim letom.

Naglasio je kako su uključeni u operaciju evakuacije prešli granicu nemogućega da izvuku sve.

“Neki od njih su ostali, ali nismo ih napustili i učinit ćemo sve što možemo da ih vratimo doma“, rekao je novinarima.

Talijanski vojni zrakoplovi su do 27. kolovoza iz države evakuirali više od 4,8 tisuća Afganistanaca, uključujući 1,4 tisuće djece, objavilo je talijansko ministarstvo obrane.

Ministar vanjskih poslova Luigi Di Maio pohvalio je talijanske diplomate i vojsku zbog njihova doprinosa evakuaciji civila.

“Evakuirali smo više afganistanskih državljana od bilo koje članice Europske unije“, rekao je šef diplomacije.

Britanski veleposlanik u Afganistanu Laurie Bristow rekao je danas da je došao trenutak da se prekine zračni most kojim je u posljednja dva tjedna evakuirano gotovo 15.000 Afganistanaca i britanskih državljana.

“Došlo je vrijeme da zaključimo ovu fazu operacije, ali nismo zaboravili ljude koji još žele otići i učinit ćemo sve da im pomognemo”, priopćio je Bristow.

Nijedan britanski zrakoplov namijenjen isključivo evakuaciji civila neće polijetati iz Kabula, ali letovi za britanske vojnike i manji broj Afganistanaca će se nastaviti, objavilo je britansko ministarstvo obrane.

Televizija Sky News izvijestila je da je posljednji britanski zrakoplov s civilima napustio Kabul u noći na subotu.

Više od bilo koje druge zemlje EU, Italija je do sada evakuirala oko pet tisuća afganistanskih državljana iz Kabula.

“Naš imperativ je da ne napustimo afganistanski narod, afganistanske žene ili mlade Afganistance i sve one koji su tijekom svih ovih godina pokazali veliku želju za evolucijom, za promjenom”, rekao je talijanski ministar vanjskih poslova Luigi Di Maio.

Dodao je da se Italija uz pomoć UN -a, nevladinih organizacija i drugih zemalja nada evakuirati još Afganistanaca i nakon 31. kolovoza.

Njemačka je evakuirala oko 4000 Afganistanaca, a tisuće su evakuirane i u Veliku Britaniju i SAD.

Iz zračne luke Kabul poletio je posljednji zrakoplov koji je bio namijenjen isključivo za prijevoz izbjeglica iz Afganistana, potvrdilo je britansko ministarstvo obrane.

Preostali letovi će dovesti britanske trupe, kao i manji broj Afganistanaca koji imaju dozvole za evakuaciju, javlja Sky News.

U subotu su talibani rasporedili dodatne snage oko zračne luke u Kabulu kako bi spriječili velika okupljanja, prenosi AP. Nove kontrolne točke postavljene su na cestama koje vode do zračne luke.

Područja na kojima se posljednja dva tjedna nalazilo mnoštvo ljudi koji su pokušavali pobjeći iz zemlje sada su većinom prazna.

Novinar turske nacionalne medijske kuće TNT, Ali Ozkok, objavio je na Twitteru snimku s aerodroma u Kabulu.

Ujedinjeno Kraljevstvo evakuaciju civila iz Afganistana privodi kraju, a procjenjuju da će čitav proces biti gotov u nedjelju. General Nick Carter je rekao da ima malo civila koji trebaju napustiti Kabul, da su učinili sve što su mogli u danim okolnostima te da im posebno teško pada što nisu uspjeli iz zemlje izvući sve one koji su to željeli.

Afganistanci prosvjeduju u Kabulu jer su sve banke zatvorene. U videu koji ima Reuters može se vidjeti kako jedan svjedok opisuje da prosvjednici traže otvaranje banaka. Nakon što su talibani preuzeli vlast raste zabrinutost oko ekonomije Afganistana u kojem pada vrijednost nacionalne valute, a cijene hrane rastu.

