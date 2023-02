SASTALI SE PENAVA I PETROV! Na pomolu bio veliki dogovor, a onda preokret: ‘Ne smijemo zaboraviti da je Most dvaput doveo HDZ na vlast’

Most će najkasnije do rujna izići sa svojim kandidatom za premijera, poručio je putem Večernjeg lista potpredsjednik stranke Nikola Grmoja, otvoreno najaviviši kako je Most već krenuo u “ozbiljnu izbornu pripremu”.

Pod “ozbiljnom izbornom pripremom”, dakako, podrazumijeva se i slaganje partnerstva i potencijalnih koalicija s ideološkim bliskim strankama, a i tu je Grmoja otkrio poneku kartu. Procijedio je o tome tek dvije-tri rečenice te je naznačio da su mu – barem od parlamentarnih opcija – prihvatljivi Suverenisti, za razliku od Domovinskog pokreta.

“Domovinski pokret prvo treba redefinirati svoj odnos prema Mostu”, poručio im je.





Sastanak Penava-Petrov

Ipak, kako doznajemo iz izvora bliskog vrhu stranke, pokušaja dogovora oko zajedničkog izlaza na izbore između Domovinskog pokreta i Mosta ipak je bilo. Ivan Penava i Božo Petrov, doznajemo, našli su se diskretno u blizini Sabora. Unatoč naizgled zahlađenim odnosima između stranaka sastanak je solidno prošao, a navodno je dogovoren i idući koji se trebao upriličiti u nešto širem sastavu. Božo Petrov je rekao da će se povratno javiti te da će idući sastanak biti organiziran u roku od deset dana, međutim nakon istupa Nikole Grmoje u DP-u su ostali, blago rečeno, frapirani. Nakon ovoga teško je očekivati da će Domovinski pokret pristati na “drugi krug”. Iz DP-a nam nisu htjeli komentirati Grmojine izjave, smatraju da nema potrebe za tim.

Na naše direktno pitanje je li doista došlo do sastanka između Petrova i Penave i je li razmatrana moguću suradnja također su ostali zakopčani. Potvrdu da se sastanak Penava-Petrov dogodio nisu nam željeli dati, no nisu to ni demantirali.

Desnica sve nezadovoljnija Mostom

Kako stvari stoje, do posve široke suradnje ipak neće doći. Iz krugova bliskih desnici – kaže nam to čelnik stranke koja razgovara i s DP-om i s Mostom – doznajemo pak da je nezadovoljstvo desnice Mostom sve izraženije te da ih smatraju “HDZ-ovim igračima”.

“Moramo respektirati Most kao stabilnu stranku na desnici. Na političkoj sceni su već deset godina i jasno je da nisu prolaznici, zato i razgovaramo s njima, kao i sa svim ozbiljnim strankama desnije od HDZ-a. No, ne smijemo zaboraviti da su dvaput doveli HDZ na vlast, a ako sada budu remetilački faktor unutar desnice i spriječe zajednički izlazak na izbore dovest će ga i treći put. S njima treba biti oprezan. Ne znam, nekad mi se čini da njih kao stranku vlast uopće ne zanima i da se zadovoljavaju foteljama u Saboru i kritiziranju vlasti iz lagodne pozicije“, rekao nam je.

Srušeni mostovi prema Mostu

Dodao je da dolazak Ivana Penave na čelu Domovinskog pokreta bitno promijenio odnose na desnici.

“Penava se pokazao kao čovjek suradnje. Unatoč ‘međusobnoj povijesti’ koju stranke desnice imaju, nastupio je pomirljivo. Da, vidio sam Grmojin istup. Šteta, bojim se da je ovim srušio sve mostove prema Mostu“.









Ipak, naglašava kako do izbora još ima vremena te da će o svemu javno više moći reći do ljeta.

“Tada bi trebale biti otvorenije sve karte. Do tada bi bilo nekorektno javno izlaziti s bilo kakvim informacijama”, zaključuje naš sugovornik.