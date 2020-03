SARNAVKA: ‘Miro Kovač bi htio da žene idu u kuhinju!’ Nije poštedila ni Milanovića i Kolindu!

Autor: Dnevno

Gošća večerašnjeg Pressinga na N1 bila je Sanja Sarnavka iz udruge Solidarna, dugogodišnja aktivistica za ljudska prava.

Sanja Sarnavka istaknula je kako je važno da ljudi znaju kome se mogu bratiti ako im je potrebna pomoć. Kaže da je žrtve često zovu i na privatan broj. Nekima može pomoći, nekima, nažalost, ne može, ali svakome može dati kvalitetan savjet.

Zašto se ne obrate institucijama, kaže: “Jer od njih nisu dobili pomoć koju su trebali.”

Promjene se događaju

“Skup Jelene Veljače, da smo radili prije 15 godina ne bi došao nitko. Na prvom gay prideu održala sam govor, policija me morala pratiti do auta. Danas je to jedno od najugodnijih događanja“, rekla je Sanja Sarnavka, dodavši kako aktivizam daje rezultate, samo treba vremena. Osvrnula se na udomljavanje djece.

“Ta ljudska glupost da valjda misle da gay parovi imaju gay djecu, neki od gej ljudi su iz najkonzervativnijih obitelji, to je nešto s čim si rođen. Što je desetero romske djece imalo od toga da je u pitanju bio heteroseksualni par?”, pitala se Sarnavka, ustvrdivši kako je to tupost ljudska gdje ne mogu otvoriti svoj um.

“Ono što je danas vidljivo, taj konzervativizam i tradicionalnost koja se pojavljuje u politici, pogotovo u strankama, je potpuno nakaradan…Škoro nam je nova zvijezda, strašno je što on govori, zaljubljen je sam u sebe”, rekla je i dodala da država bolje funkcionira gdje je veća ravnopravnost.

Milanovićeve savjetnice i uloga Grabar-Kitarović u emancipaciji žena

“Mislim da dobro vidim i razumijem stvari. Milanović je urbani muškarac koji ne voli samouvjerene, stručne i sposobne žene, drčne kao on, koje bi ulazile u rasprave”, komentirala je.

Kolinda Grabar-Kitarović nije, kaže Sarnavka, uspjela u emancipacaiji žena. “Osim što je ostala upisana da i žena može biti predsjednica… upravo je ona apostrofirala neke stvari, jedna ratoborna žena, ide na dijete, ali strašno voli pucati. Ona je antipod svega onoga što ja mislim da bi netko trebao raditi u politici, bilo kojeg spola.”

“Miro Kovač bi htio da žene idu kuhinju”

Ne misli da je Plenković skrenuo ulijevo, a nije ga ni štedila. “Ako je Plenković skrenuo lijevo onda sam ja na marsu, anarhistkinja i teroristkinja. Istanbulska ne bi prošla da nije trebala biti ratificirana. Njemu treba šest mjeseci da nešto odluči. Ide mi na živce njegova bahatost i dociranje“, dok za njegova oponenta Miru Kovača kaže da bi valjda htio da žene idu u kuhinju.

Preboljela rak dojke

“Jedino bolno u cijeloj toj priči mi je bila biopsija”, rekla je Sanja Sarnavka. Karcinom nije bio veliki, ali se odlučila na operaciju kako ne bi morala ponovno na biopsiju. “Šta će mi ta sisa, mogu i s jednom živjeti”, rekla je kroz smijeh.