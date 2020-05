SARAJEVO OKIĆENO ANTIFAŠISTIČKIM ZNAMENJEM: ‘Ustaše su ovdje ubili 10.000 ljudi!’

Autor: Dnevno

Kako je za portal Klix.ba kazao zamjenik gradonačelnika Sarajeva Milan Trivić, riječ je o najpoznatijoj historijskoj fotografiji koja svjedoči o stradanju Sarajlija za vrijeme vladavine ustaškog režima NDH kada je 55 osoba obješeno na Marijin Dvoru pred samo oslobođenje grada.

Kako je dodao Trivić, upravo je u periodu od 1941. do 1945. godine u Sarajevu ubijeno oko 10.000 osoba, među kojima je bilo 7.000 Jevreja.

“Sutra će se održati komemoracija kojom će se izraziti poštovanje prema žrtvama Drugog svjetskog rata u Sarajevu, a organizator komemoracije je Savez antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini (SABNOR). Grad Sarajevo i Gradska uprava je podržala taj događaj i tim povodom je postavljen taj veliki baner s jednom od najpoznatijih historijskih fotografija i dokumenata iz tog perioda”, kazao je Trivić.

Kako nam je pojasnio Trivić, komemoracija će se održati s početkom u 12:00 sati na Marijin Dvoru, mjestu na kojem su i obješeni građani Sarajeva. Kako je naglasio neće biti organizovan poseban program, već je pozvao sve građane koji žele da dođu i na miran i dostojanstven način odaju počast i poštovanje žrtvama Sarajeva.

“Veliki broj građana iz svijeta su zvali Gradsku upravu, postoji veliki broj potomaka koji su također reagovali na održavanje mise za Bleiburg u Sarajevu, a mi smo odlučili podržati SABNOR koji je na ovaj način odlučio mimo mise odati poštovanje žrtvama Drugog svjetskog rata u Sarajevu”, naglasio je.

Trivić je posebno skrenuo pažnju da komemoracija nije nikakva vrsta protesta protiv mise, jer kako je naglasio to je besmisleno zato što se ne može protestovati protiv vjerskog događaja.

“Problem s ovom misom je što ona ima svoj vjerski dio koji nije sporan, ali i onaj politički koji je zapravo najviše iritantan i on je odluka Hrvatskog sabora gdje je misa prebačena iz Zagreba u Sarajevo i to je pitanje naših političkih institucija i vlasti da oni na to reaguju. Ali da u Sarajevu parlament jedne druge države organizuje i nameće svoje vrijednosti pretvaranjem vjerskog u politički događaj mislim da to nije evropska politika s obzirom na to da je Hrvatska predsjedavajuća u EU. Također sam i razgovarao s kardinalom Vinkom Puljićem i predložio sam da nešto zajednički poduzmemo kako bismo smanjili tenzije, ali ništa se nažalost nije riješilo po tom pitanju”, istakao je Trivić.

S obzirom na to da je najava održavanja mise za Bleiburg u Sarajevu izazvala brojne reakcije kako predstavnika vlasti i udruženja antifašista tako i građana ovog grada i države, Trivić je naglasio da je održavanje događaja probudilo veliku bol, pogotovo kod potomaka žrtava Sarajeva.

“Stradali građani Sarajeva su žrtve kojima mi dugujemo poštovanje i mislim da mi to na ovaj način pokazujemo. Naravno ovdje je riječ i o fašizmu i antifašizmu, a svi znamo da antifašizam označava one koji su se borili za slobodu”, zaključio je.