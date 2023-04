SANJAJU O NJEMU NA ČELU HDZ-a! Ako Plenković spakira kofere, on bi mogao biti novi šef: ‘To bi značilo rekordnu vladavinu’

Autor: Eduard Petranović

Odjeknula je u medijskom prostoru informacija koju su plasirali neki švedski mediji kako je jedan od favorita za šefa NATO saveza ni manje ni više nego hrvatski premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković.

Već je opće poznata teorija kako se Plenković zapravo priprema za neku od važnih pozicija među europskim birokratima pa se spominje mjesto u Europskoj komisiji, ili kao što je za naš portal rekao politički analitičar Zoran Pucarić – poziciju Josepa Borrella, na mjesto visokog povjerenika EU za vanjsku politiku.

Plenković na sve u svojem stilu odmahuje rukom, a lako je moguće kako je sve samo dobra spin strategija kako bi se Plenkovića prikazalo još većim i poželjnijim pa ga čak i europske i svjetske institucije žele u svojim redovima.





Šuška se, šuška

Bilo kako bilo, iako je Plenković postavlja rekord u trajanju vladavine, kad tad će otići i u HDZ-u ne spavaju pa traže nasljednika. Spominju se često uglavnom ista imena poput onih koje se prikazivalo kao oporbu Plenkoviću iz Slavonije u vidu Ivice Anušića i mladog Ivana Radića, a dugo se u kuloarima spominjao povratak nekima neprežaljenog Tomislava Karamarka.

No, u zaborav je pomalo pao čovjek koji se godinama spominjao u pozitivnom svjetlu u medijima i u navodno nezavisnim poduzetničkim i glasačkim krugovima. Spominjalo ga se kao radišnog, stručnog, kvalitetnog i pragmatičnog te mainstreamu drago “neradikalnog”. Razni krugovi govorili su da je kvalitetan, ali nema s kime raditi. To je Zdravko Marić, bivši ministar financija i nekadašnji važan čovjek u Todorićevom Agrokoru.

Gdje je danas, pitaju se mnogi unutar HDZ-a kojima bi bilo drago da upravo on bude nasljednik Andreja Plenkovića.

Analitičari ulazak u eurozonu smatraju Marićevom krunom karijere, a nakon toga se povukao u tišinu i osamu svojega doma. Usprkos aferama koje su iskakale u medijima zbog njegovih ljetovanja na jahtama ili odlascima na nogometna prvenstva s kontroverznim poduzetnicima i političarima, kao i repovima oko njegovog rada kod Ivice Todorića pa zatim sudjelovanja pri izradi lex Agrokora, iz svega se izvukao i nestao s političke pozornice.

Afere iščeznule

Danas se prema dostupnim informacijama zna da je na zagrebačkom Trgovačkom sudu registrirao tvrtku pod nazivom Marabizz d.o.o., u kojoj je direktor i osnivač. Govorilo se to u kontekstu toga da Marić svoju poslovnu budućnost planira u suradnji s Krešimirom Filipovićem, poduzetnikom koji je sudjelovao u kupovini udjela Fortenove od strane arapskog investitora Saifa Alketbija, no to je Marić demantirao.

"Osnovao sam tvrtku jer moram nešto raditi, ali nemam nikakve planove s ruskim 'igračima'. Otišao sam iz politike i nemam namjeru komentirati svaki svoj poslovni potez, a ni privatna putovanja s obitelj", izjavio je Marić komentirajući informaciju o putu u Dubai koju također u članku navodi tjednik Nacional. Tvrtku je registrirao na zagrebačkom Jarunu, i to za poslovno savjetovanje. Uplatio je 2,6 tisuća eura temeljnog kapitala, a tvrtka je osnovana 21. listopada prošle godine.









Ipak, iz redova HDZ-a saznajemo kako je bi Marićev put i privatnom biznisu mogao opet kratko trajati te ga priželjkuju u stranci na čelnoj poziciji.

Ne bi bio prvi put da političari svoju karijeru stave u mirovanje i krenu u poduzetničke vode, ali vrlo brzo odustanu i vrate se svojem životnom pozivu na sigurnoj plaći u javnom sektoru. Primjer kao iz udžbenika je predsjednik Zoran Milanović, koji je nakon kraha političke karijere zaplovio poduzetničkim vodama da bi to zapravo vrlo dobro iskoristio kao pripremu i podlogu za povratak na scenu i osvajanje Pantovčaka. Zna se dobro u HDZ-u koliko je ambiciozan Zdravko Marić, a vrtjela se i priča da je sve što ide prema van bio dobro odrađen PR i lažna skromnost koju koristi za bildanje imidža. Podsjećamo, iz Vlade je otišao na rubu suza…

Ne bi se bunili

Od dugogodišnjeg HDZ-ovca, takve zovemo političkim veteranima, doznali smo kako Marić dobro kotira unutar nekoliko stranačkih frakcija te da mnogi ne bi imali ništa protiv da se poput feniksa uzdigne iz političke smrti i vrati na scenu u velikom stilu. "Moglo bi doći do Marićeva povratka i moguće je da je sve što slijedi zapravo priprema terena. On je jedini političar za kojim ljudi žale, a da se dogodi situacija u kojoj Plenković više ne bi htio biti premijer, Marić bi bio odličan nasljednik", rekao nam je ovaj prekaljeni HDZ-ovac, inače razočaran strankom zbog brojnih stranputica i posrtanja u novijoj povijesti. "Da se to dogodi, opet bih glasao za HDZ", rekao je naš izvor.









Valja podsjetiti da Marić nije niti bio član HDZ-a, što mu je bio još jedan plus za imidž u javnosti koja je vrlo osjetljiva i nemilosrdna prema HDZ-ovim stranačkim iskaznicama. Dođe li do Marićeva povratka, doznajemo, to bi ovog puta bilo odrađeno prema osnovama političkog marketinga pa bi tako uvijek nezavisnog Marića učlanili u stranku samo nekoliko tjedana prije političke kampanje za parlamentarne izbore 2024.

Izvor blizak Mariću koji je jedan od začetnika ideje o njegovu povratku opisao nam je odakle je sve počelo. “Sjetite se Karamarkova učlanjenja u stranku i kako je nakon toga preuzeo palicu i napravio vrlo jaku karijeru unutar stranke koja i dan-danas ima ostatke svoje struje u HDZ-ovim redovima. Mariću će njegovih 6 plus 6 isteći taman u vrijeme pretkampanje za parlament. Bit će dovoljno vremena za pripremu i da ga se 20 dana prije početka kampanje učlani u stranku”, rekao nam je naš izvor blizak Mariću koncem prošle godine.

Gdje ima dima…

Gdje ima dima, ima i vatre, a dobro je znano da je politika umijeće mogućeg. Osim toga, moć koja se vrti u rukama hrvatskih političara je ogromna. Upućeni svjedoče da tome neće odoljeti niti još uvijek relativno mlad, a do neba ambiciozan Zdravko Marić koji je u stranačkim krugovima najpoželjniji novi premijer RH.