Sanja Musić Milanović: ‘Podržavamo Hrvatsku, hrvatsku industriju, hrvatski dizajn’

Autor: Dnevno

Sanja Musić Milanović, epidemiologinja i aktualna prva dama Hrvatske, gostovala je u Dnevniku Nove TV gdje se dotaknula tema o zdravoj prehrani, ali i ostalim njezinim planovima.

“To je jedno pitanje na koje bi vjerojatno očekivani odgovor bio ništa. Meni se promjenilo nešto. Nismo baš jako nepoznati ljudima. Prvi puta mi se dešava da ljudi pokazuju emocije gdje god došli. Hoće se fotografirati, čestitati, zaželjeti sreću, zapravo ovog trenutka to je stvarno predivno.”, odgovorila je Sanja na pitanje što im se promijenilo u životu.

Kako živjeti 24 sata pod nadzorom? ” I to smo prošli. Neugodan je to osjećaj.. biti s nekim, da ne možete izaći. Ne da ne možete, nego ne smijete”, odgovara Musić Milanović.

Dotaknula se i same inauguracije koja je bila 18.veljače na Pantovčaku. “Nisam baš u svemu sudjelovala. Sudjelovala sam u cvijeću evo, to moram reći. Ja sam strašno htjela da to bude hrvatski cvijet, da bude perunika – iris, ali uspjeli smo naći samo dvije rascvjetale, odnosno uspjeli su pronaći, tako da smo završili na bademima. U ostalom dijelu nisam ništa aktivno sudjelovala.”, rekla je Milanović. “Cijela inaugracija je za mene bila vrlo decentna”, dodaje.

“Jedna doza treme je postojala, da. U tim godinama, s tim iskustvom kad imate neku tremu, to znači da vam je stalo”, odgovara na pitanje je li imala tremu.

“Zoran voli čuti mišljenje, a odluke donosi sam”

Musić Milanović je o svom suprugu Zoranu otkrila i neke nove stvari. “Zoran jako voli o svemu razgovarati, voli čuti mišljenje, a odluke donosi sam”, rekla je za supruga Zorana.

Musić Milanović je, također, navela o čemu je pričala sa Jakovom Kitarovićem, suprugom bivše hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. “Vjerovali ili ne, razgovarali smo o osiguranju i djeci. Kako preživjeti”

Između ostalog, Sanja Musić Milanović navodi i da će svoju poziciju prve dame iskoristiti kako bi ljudima prenijela kako živjeti zdravo. Navodi i da je istraživanje pokazalo kako je, do svega prije 3 godine, za jedan posto godišnje rasla stopa pretilosti kod djece.

“Kao znanstvenica i stručnjakinja u tom području na to upozoravam već 20 godina, ako ne i više. Nadam se da će mi ova pozicija omogućiti da me veći broj ljudi čuje. Stalno prebacujemo sve na osobnu odgovornost djece i roditelja. Nije sve osobna odgovornost. Ja vodim projekt ”Živjeti zdravo”, zajedno sa svojim vrlo entuzijastičnim mladim timom. Mi radimo edukacije u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, ali mi ne možemo odgovornost prebaciti isključivo na djecu, na njihove obitelji. Mi moramo stvoriti jedno okruženje u kojem se to znanje može primijeniti”, odgovorila je na pitanje kako kao prva dama planira upozoriti roditelje na ono što im se može dogoditi s djecom.

Milanović navodi da je rast stope pretilosti stao u zadnje tri godine. “U zadnje tri godine zaustavili otkad je krenula implementacija ovog projekta koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Što radimo s tim novcem? Pola hrvatskih škola nema dvorane i imamo 1041 područnu školu bez dvorane. Dakle, uopće nemamo preduvjeta da djeca vježbaju. Što mi radimo? Kreirali smo i pilotirali i u 120 matičnih škola uveli takozvane poligone za tjelesnu aktivnost. Od ovog novca ćemo opremiti sve područne škole i sva djeca će imati preduvjete za tjelesni odgoj u školama. Imamo plan i za prehranu”, zaključuje

A što se dogodilo s predsjednikom? Ojačao je.

Predsjednik je išao u teretanu.

“Na dan inauguracije je to bila komunikacijska poruka. Baš kao i stol, stolac. Koja? Da podržavamo Hrvatsku, hrvatsku industriju, hrvatski dizajn. Ja se u svoje privatno vrijeme mogu obući u bilo što, ako nije ekscesno, ali na takav dan mislim da je moja poruka bila, ne samo kroz odjeću, nego naša poruka je bila podrška hrvatskom dizajnu”, odgovara na pitanje smeta li joj kada je prozovu modnom ikonom.

Za planove u idućih 5 godina navodi da će promovirati hrvatske proizvode.

“Ne kažem da ću svaki dan biti u njima, ali često jesam jer mi je to nekakva vrsta očuvanja mentalnog zdravlja, to je moj hobi. Ja jako volim reciklirati, volim od tri stvari napraviti jednu sa svojom krojačicom Ankicom. U tome uživam. Tako da je i to hrvatski proizvod”, rekla je Sanja. “Ali da, kad će biti neka službena putovanja, za koja pretpostavljam da će to biti tema, mislim da bi trebala biti u hrvatskom proizvodu koliko god je to moguće”, dodaje.

”Bavit ću se ženskim pravima”

“Ja se bojim da mi uvijek djelujemo kurativno – kad se razbolimo, kad se nešto dogodi, gasimo vatru. Ja bih se i u tom segmentu htjela boriti za prava žena na način da ih obrazujemo, pravo na obrazovanje kao preduvjet svega koji će dovesti do ekonomske neovisnosti žene i prava na izbor. Recimo, kad razmišljam kao žena, baš nikad nisam osjetila da nešto ne mogu zato jer žena. Možda nešto i nisam uspjela u životu napraviti zato jer sam žena, ali nikada to nisam osjetila”, rekla je.

“Međutim, ono što primjećujem da me stavlja u neravnopravan položaj, nas žene u odnosu na muškarce, jest što mi za određene dijelove života, a to je porodiljni, dojenje, djeca su bolesna pa morate izostati s posla… Ja mislim da bi tu trebalo ženama osigurati jednu institucionalnu socijalnu podršku. I za to bih se ja zalagala jer je to također preduvjet za ravnopravnost. I na radnom mjestu”, dodaje.