‘SANADERA MI NITKO NEĆE PRIŠIT’ Plenković strašno izvrijeđao oporbu! ‘Mostovci imaju orgazam na festivalu slobode. Njima da se ispričam? Tiraninu Grbinu?’

Autor: M.P.

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice Vlade.

Podsjetio je na uredbu o ograničenju cijena goriva.

“To je agilan pristup na korist gospodarstva i građana. Što se izmjena zakona o obnovi tiče, cilj je riješiti sva uska grla uočena u provedbi i da procedura bude brža, dinamičnija. Treća odluka je o nalogu da se odbiju zamolnice iz BiH vezane za generale i vojno-redarstvenu akciju Bljesak”.

Premijer je riječ prepustio ministru Tomislavu Ćoriću kako bi objasnio odluku o ograničenju cijena goriva na 30 dana, a zatim će nastaviti odgovarati na pitanja.

“Uredba stupa na snagu u subotu”, rekao je Ćorić i dodao da to ne bi trebalo ugroziti distributere.

Što ako se rast nastavi do kraja godine?

“Ne postoji praznina, stanje će se kontinuirano analizirati, ideja je da poput situacije po pitanju električne energije u narednom razdoblju stabiliziramo uvjete funkcioniranja. Gospodarstvo ovisi o cijeni dizela, zato je referentna cijena dizela nešto niža”, kaže ministar.

Komunikacija s distributerima nije se držala jer ne bi donijela rezultate, rekao je Ćorić i dodao da je ovakvo smanjenje opravdano.

Što s cijenama plina?

“Naglašavam da se cijena plina za kućanstva neće mijenjati do 1. travnja 2022”, kaže Ćorić.

Reakcija na presudu u slučaju Fimi media

“Jučer smo naglasili da je riječ o presudi Ivi Sanaderu, HDZ danas nema s tim veze, ako bilo čija isprika nekoga zadovoljava…Nije lijepo da je HDZ jedna od osuđenih strana, nečasne radnje su procesuirane, HDZ pokazuje sve, ali ne tu stranu”, rekao je Ćorić.

Ministar Horvat o obnovi

“Danas smo usvojili izmjene i dopune Zakona o obnovi očekujem da ćemo uskoro imati veću dinamiku u samom procesu obnove. Tri stvari su bile apostrofirane: Imovinsko-pravni odnosi koji će se sada zaobilaziti, sufinanciranje od 20%, ukinuta je i zabrana raspolaganja obnovljenom nekretninom. Uvodimo brži način uklanjanja objekata koji prijete sigurnosti i zdravlju ljudi. Građevinski inspektori će jednostavnim rješenjima preko ugovorenih trećih osoba moći izdavati rješenja o takvim uklanjanjima. Država će sa one koji će morati iseliti iz takvih kuća osigurati takav smještaj kupnjom ili najmom nekretnina”, rekao je Horvat.

“Jasno je komunicirano da ovaj segment kolektivne odgovornosti…Nema potreba za pojedinačnim isprikama, zadnji CRO Demoskop kaže da bi HDZ i danas imao potporu biračkog tijela na razini 30 posto, prihvaćamo odluke sudova, premijer je jasno rekao da ćemo platiti kaznu”.

Što s umjetninama koje su oduzete bivšem premijeru?

“One su se dobro čuvale, kada vidimo što je stiglo u portfelj RH, moći ćemo reći što s tim vrijednim predmetima”, rekao je Horvat.

Ponovno za govornicu dolazi premijer, kada su odlučili za ograničenje cijene goriva?

“Odluka je donesena na sjednici Vlade. Mislite da je dobra odluka? Jeste vi zadovoljni? Meni je to najvažnije. Moja vlada je više puta djelovala intervencionistički, imali smo kolaps, da nismo intervenirali radna mjesta bi propala, onda je došao covid, da smo rekli ‘snaći će se ljudi’, optužili bi nas da ništa ne radimo, ni tu nismo dobili ‘hvala’. Postoje trenutci kada ova vlada djeluje agilno, procjenjujući trendove, ako su takvi da možemo očekivati rast cijena, onda ja kao predsjednik Vlade, koja je osigurala da u krizi covida ne dođe do socijalnog rascjepa i valova opuštanja ili stečajeva, dakle kao Vlada koja se vodi načelom djelovanja kada treba, onda djelujemo i to tako da stabiliziramo očekivanja. Mi to radimo diskretno, da unatoč svemu i o tome stignemo misliti”.

Razmišlja li Vlada o smanjenju svog dijela po litri goriva?

“Ako spuštate cijenu, smanjili ste automatski postotak koji dobivamo. Za što trošimo novac od trošarina? Za ceste, autoceste, HŽ i izravan prihod u proračun koji financira zdravstvo, covid mjere…Ni distributeri ni proizvođači neće imati neku dramu. Smatramo da je ova mjera vremenski ograničenja, daje mir našem gospodarstvu i ona je primjerena.

Šefovi država se često ispričavaju za, primjerice, ratne zločine, iako nisu osobno odgovorni, zašto ne bi bili uputno da vi kažete ispričavamo se?

“Ratni zločini? Vi to stavljate u kontekst? Moram komentirati krajnje neprimjereno i uvredljivu usporedbu s ratnim zločinima, to je nova dimenzija napada na HDZ. Prvo, pravni proces postoji da bi završio, on je jučer dobio novu fazu potvrde Vrhovnog suda, rekao sam da smo legalisti, poštujemo pravni poredak i sudove, prihvatili kaznu kao odgovornost, ne krivnju, dakle derivirana odgovornost pravne osobe. Postojala je čelna osoba za koju je utvrđeno da je zlorabila položaj, tko je odgovoran, neka odgovara. Ne kanim izgovarati ispriku za grijehe nekog drugog dok nisam bio ni član stranke. Za nas je priča gotova. Hoću li prihvatiti da mi jedan tiranin Grbin, koji izbacuje članove, docira? No way. SDP koji 2021. pokazuje totalitarne manire, izbacili su više ljudi iz kluba nego koji su ostali, čovjek koji grli Kovača u Čakovcu, suzu pušta, će nama docirati kakvi smo mi? Da meni sole pamet Mostovci, ekipa koja doživljava orgazam na festivalu slobode? Budimo ozbiljni, tko su ti ljudi? Da mi docira Možemo koji kadrovira u Holdingu? To ne dolazi u obzir!”, rekao je i dodao:

“Mi smo za njih NBA, a oni su lokalna liga. To ne dolazi u obzir”, rekao je Plenković.

“Važna tema o kojoj nitko ništa ne pita nakon godinu dana, prije nego što uđemo u roman toka svijesti članova vlade kako i kada odlučujemo… ne moramo mi baš svaki put na megafon najaviti što radimo i kada. Valjda imamo neku diskreciju nakon analize i komparativnog uvida u temu. A vas, vi me inspirirate da se vratim na temu terorističkog napada na Banske dvore. Ja očekujem da policija i DORH učine sve da otkrijemo tko je radikalizirao mladića koji je počinio teroristički čin, tko je taj od kojeg je nabavio oružje, tko ga je naučio koristiti to oružje. To se ne događa spontano, da netko od 22 godine ničim izazvan ide počiniti takav čin i skoro ubiti hrvatskog policajca. Ovo nije pritisak nego poziv DORH-u i policiji kako i zašto dolazi do toga da mladi čovjek.. nismo ni slutili da je tako nešto moguće u demokratskoj Hrvatskoj. Ja bi volio da se na tu temu naprave dodati iskoraci. Ta tema nije zatvorena. A vi možete pomoći”, rekao je premijer.

Ponovio je da je današnja odluka o ograničenju cijena goriva plod analiza i razgovora i to jučer na užem kabinetu.

“Kako mislite da je Zakon o obnovi došao na Vladu, preko Bihaća? Kako ministri nisu znali da će biti ta odluka o cijenama goriva? Primjeri drugih zemalja, Sakrozy, jesu republikanci živi? Je li se netko ispričao? Kud na ratne zločine? Ajmo mi to malo smiriti. Razumijem ja to da je za oporbu moment, ajmo udarit na HDZ, no ljudi vide razliku u onom što radimo danas, nije isto kao ono ranije i nema šanse da današnje vodstvo preuzme bilo kakvu vrstu odgovornosti za nešto što je sud presudio zbog zloupotrebe položaja jedne osobe”.

Pucnjava ispred Banskih dvora, ima li dodatnih informacija?

“Smatram da je riječ o terorističkom napadu, došlo se pucati na zgradu Vlade, da se puca na policijskog službenika, puca se u prozore, u Ured za zakonodavstvo, pa nije to šetnje po gornjem gradu. Iz mog razumijevanja te situacije je nemoguće da je netko samostalno to napravio s 22 godine. Očekujem da DORH i policija učine još”, rekao je premijer.