Sanader pod novim optužbama! Mito je bilo namijenjeno upravo njemu

Autor: Dnevno

Stephan Hürlimann, direktor švicarskih tvrtki Roberta Ježića, nastavio je danas na zagrebačkom Županijskom sudu svjedočiti u nastavku ponovljenog suđenja za aferu Ina-MOL, bivšeg premijera Ive Sanadera, prenosi Večernji list.

Hürlimann je videovezom iz Švicarske odgovarao na pitanja Williama Boycea, britanskog odvjetnika Zsolta Tamasa Hernadija kojeg USKOK tereti da je Ivi Sanaderu dao 10 milijuna eura mita te mu se sudi u odsutnosti. Hürlimann je kazao kako je na račun Xenoplasta bilo uplaćeno pet milijuna eura te da je trebalo biti uplaćeno 10 milijuna eura. Novac su uplatile tvrtke Ceroma i Hunger Oil, a te tvrtke bile su povezane s MOL-om. Hürlimann je, kako je rekao, sam shvatio da su te tvrtke bile povezane.

U iskazu u srpnju je naveo kako mu je suradnik MOL-a, Imre Fazekaš, rekao da su to MOL-ove tvrtke. Odvjetnika Boycea je zanimalo je li Hürlimann ikada vidio dokaz da su te dvije tvrtke MOL-ove, na što je Hürlimann odgovorio da nije. Izjavio je i da je on potpisao ugovore između te dvije tvrtke i Xenoplasta, no tvrdi da nije znao što je predmet ugovora.

“Znam da je plaćeno pet milijuna eura, a da drugih pet milijuna eura nije plaćeno, jer uvjeti ugovora nisu realizirani. To mi je rekao Fazekaš. Ježić mi u kontekstu tih ugovora nikada nije spominjao ni Sanadera ni Hernadija. No, nakon što je izašao iz pritvora, rekao mi je da je nasamaren i da je taj novac trebao proslijediti Sanaderu”, tvrdi Hürlimann.