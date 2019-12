SANADER KOMENTIRAO ŠKORU I MILANOVIĆA: Tvrdi da zna čiju politiku provodi Miroslav Škoro

Autor: Dnevno

Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader poručio je u četvrtak SDP-ovcu Željku Jovanoviću, predsjedničkom kandidatu te stranke Zoranu Milanoviću i kandidatu za predsjednika Miroslavu Škori kako traže alibi za izborni poraz te spinovima žele rušiti Vladu Andreja Plenkovića.

Jovanović je, naime, ranije upozorio na moguću krađu glasova na predsjedničkim izborima ocjenivši kako je to jedini način da pobijedi HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar Kitarović. Sanader ga je stoga prozvao da se predstavlja kao “moralna vertikala Hrvatske” podsjećajući kako je SDP, kada je bio na vlasti, imao priliku u dva navrata mijenjati zakon o izboru predsjednika Republike ali to nije učinio.

“To najbolje pokazuje koliko su imali stvarne volje mijenjati ga kao i da je sve to spin i pokušaj već godinu dana ponavljanih teza o krađi i optužbi na račun drugoga, a sami nisu željeli ništa napraviti“, izjavio je Sanader novinarima u Saboru.

Podsjetio je i kako danas Državno izborno povjerenstvo bira gradska i općinska povjerenstva koji biraju biračke odbore ustvrdivši kako se ne može govoriti ni o kakvoj krađi. Napomenuo je i kako SDP istodobno ništa ne govori o svojoj županici i gradonačelniku koji su “osuđeni za prekršaje i krađe”.

Osvrnuo se i na istup predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića koji se, kaže, koristi se neprimjerenim, uličnim rječnikom. “Je li to taj program na temelju kojeg poziva predsjednicu i predsjedničku kandidatkinju Grabar-Kitarović na sučeljavanje. Ako su to teze i vrijeđanje jedino što može ponuditi u kampanji, onda je to dokaz da je opravdano nesudjelovanje Kolinde Grabar-Kitarović u sučeljavanju”, drži Sanader.

Milanović, kaže Sanader, ne može preboljeti poraz koji je doživio od premijera Plenkovića, a zna i da će izgubiti izbore od Kolinde Grabar-Kitarović, dok Željko Jovanović već traži alibije za izborni poraz insinuirajući krađu.

Za izjavu predsjedničkog kandidata Miroslava Škore, koji je rekao da će izbori biti referendum protiv Plenkovića, Sanader kaže kako je jasno pokazao da nije tuđmanist, nego Most i želi srušiti vladu Andreja Plenkovića. “Most se već jednom pokazao kad je srušio vladu i drugi puta kad je pokušao i Plenković ih je u tome spriječio. To je Mostova politika i program”, ocijenio je Sanader.