SANADER JE JAK, NIJE POSUSTAO DUHOM!’ Uvjeren je da je potpuno nevin: ‘Pohvatao je konce tko mu je sve smještao, a svaku izdaju primio je bolno’

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Jak je, nije posustao duhom, uvjeren da je potpuno nevin. Nažalost, problemi sa zdravljem sve su veći, ali Ivo ne odustaje, kaže jedan bliski prijatelj bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera koji već godinama u zatvoru očekuje da “pravda pobijedi”. A za njega, to bi značilo da Europski sud za ljudska prava presudi da proces vođen u Hrvatskoj nije bio korektan. Ali ni suci u Strasbourgu nisu brzi, sve se to vuče mjesecima, a bivši premijer čami među zatvorskim zidovima.

Sanader je uspio sačuvati optimističan duh bez obzira na to što godinama živi u nevjerojatnim okolnostima. Održalo ga je samo to što je siguran da u maratonskim sudskim procesima, po njegovu mišljenju, nije dokazano da je učinio išta od onog što mu se stavlja na teret, a da je najmanje kriv za Fimi mediju i INA-u.

"On i dalje tvrdi da su svjedoci bili nepouzdani, da dokazi nisu provjereni i da su tijekom suđenja povrijeđena njegova prava", kaže nas sugovornik.





Bolne izdaje

Odnos osoblja u zatvoru prema bivšem premijeru krajnje je korektan i nikada se on ne žali na uvjete koji često nisu primjereni njegovu zdravstvenom stanju i godinama. Kada dođe u bolnicu ili bude upućen na dodatno liječenje, Sanader vrlo rado razgovara sa svima koje ondje vidi. Ide i na kavu kada ga netko pozove. To traje kratko, a onda opet monotonija zatvora. Bez obzira na dobar duh, zatvorske godine su ostavile trag, a to se vidi i na njegovu licu. Sve teže podnosi monotone zatvorske dane, što je i logično. Sugovornik našeg lista kaže da povremeno doživi razočaranje kada primi neku lošu vijest sa suda, ali to kratko traje. Njegov optimizam još je vrlo jak i on je siguran da će u konačnici ispasti i pravno nevin. Kao i na početku, kada je sve počelo, Ivo Sanader misli da je to politički proces i da je on žrtva namještaljke u kojoj su sudjelovali, između ostalih, Jadranka Kosor i Mladen Bajić. U međuvremenu je pohvatao konce tko mu je sve smještao i na koji način, kako su vrbovani svjedoci i kako je naš pravni sustav vodio bitku protiv njega. A svaku izdaju primio je bolno.

U zatvoru najčešće čita, pomno analizira sudske spise i komentira aktualne procese sa svojim odvjetnicima, Čedom Prodanovićem i Jadrankom Sloković, s kojom ima posebno blizak odnos. Nije izgubio onaj tako karakterističan gard koji je imao dok je bio na vrhuncu vlasti, pa se vrlo često stječe dojam da Sanader i u takvim uvjetima djeluje superiorno. Gotovo je nevjerojatno da se uspio psihički sačuvati, bez obzira na brojna razočaranja. Vjera je sigurno odigrala ulogu u tome jer je cijela obitelj bila bliska Crkvi.

A razočaranja je bilo napretek. Napustili su ga gotovo svi prijatelji, brojni suradnici i oni koji su, dok je bio na vlasti, najviše profitirali od njega. Brzo su svi presvukli kapute, pa čak i njegov najuži krug koji ga je podržavao u godinama vlasti.

Posebna veza

Nemogućnost da vidi često svoju najužu obitelj, prije svega dvije kćeri, dodatno ga je frustrirala. Dok je bio premijer, dopuštao je da ga se prekine u protokolu samo ako je u tom trenutku zvala jedna od njegovih kćeri. Sada su one zasnovale svoje obitelji, nisu u Hrvatskoj i već je i to prepreka da ga često posjećuju. Ostala je njegova supruga, profesorica Mirjana Sanader, koje je sada u mirovini i koja sa suprugom redovito komunicira.

Veliko mu je razočaranje i to što su ga napustili i europski pučani. Ivo Sanader bio je njihova zvijezda, političar kojemu su davali šanse da se vine u sam vrh europske politike. Kada su počele afere vezane uz njegovo ime, stekao se dojam da će europski pučani učiniti nešto i podržati ga. Angela Merkel, bivša njemačka kancelarka, bila je posebno vezana uz Sanadera. Ali, kako to u politici bude, sve se promijenilo preko noći. Čak su i hrvatski političari dobili kritiku od nekoć moćne kancelarke kada su u Berlinu postavljali pitanja o Sanaderu. Nikada nije razjašnjena njezina uloga u cijeloj aferi sa Sanaderom, je li i prije što znala, je li ona bila ta koja je tražila njegovo uhićenje… O tome i Sanader šuti do dana današnjega. U početku su ga u zatvoru posjećivale neke sitne ribe iz političkog kruga europskih konzervativaca, ali s vremenom je i to izostalo. Sanader vjeruje da, da je moćni lobi europskih pučana prišapnuo njegovim nasljednicima iz svijeta politike da nešto učine, njegova sudbina ne bi bila takva. Ali nitko to nije učinio.

Sada više na europskoj pozornici nema gotovo ni jednog političara iz vremena Ive Sanadera. Promjene su takve da je došla nova generacija političara koji više gotovo da i ne znaju za bivšeg hrvatskog premijera. Ako i znaju, za njega nitko ne mari. Sanaderov prijatelj iz bivših vremena Silvio Berlusconi i sam je imao problema sa sudstvom u Italiji, ali je isplivao iz svih afera i još je aktivan u politici, Francuzi su nekoliko puta u međuvremenu mijenjali vlast, gospođa Merkel je otišla u mirovinu…









Gorak okus

Sve se promijenilo, a Sanader je prepušten sudbini. Naravno da ga to boli. On je uvjeren da je započeo pravi proces demokratizacije u Hrvatskoj koji je omogućio približavanje Europskoj uniji. Nikada mu nitko u međuvremenu to nije priznao niti je istaknuo njegove zasluge.

“Gotovo da je spužvom izbrisano sve što je učinio, a učinio je za Hrvatsku ipak mnogo”, kaže naš sugovornik. “Sada ispada da je Sanader bio jedini lopov među lopovima, zbog čega je platio ogromnu cijenu. I oni koji ga ne vole, a njih je puno, kažu da je ta cijena zapravo previsoka.”

Otežavajuća okolnost za Ivu Sanadera je to što su njegovi nasljednici i na premijerskoj funkciji i na Pantovčaku bili političari koji ga nisu voljeli. To se slobodno može reći i za Kolindu Grabar Kitarović, a pogotovo za Zorana Milanovića koji je u njemu vidio suparnika od kojeg je izgubio. Ne simpatizira ga previše ni premijer Andrej Plenković zbog nekih starih računa kada je Sanader bio moćni primjer, a on perspektivni diplomat. Ostao je gorak okus u tim odnosima pa političari koji su sada na vlasti ne mare za bivšeg premijera. Europa je zadovoljna što je Hrvatska kaznila korupciju, a pravosuđe kao pravosuđe. Sporo. Sve se to, naravno, lomi na bivšem moćnom premijeru, jer stvorena je atmosfera "drž'te lopova", s time da je Sanader u epicentru te kampanje. Nema dvojbe da bi bolje prošao da su političari na visokim funkcijama bili blagonakloni prema njemu. "Ovako su i mediji sudjelovali u kampanji da je unaprijed kriv pa je javnost lako prihvatila osuđujuće presude", tvrdi naš sugovornik koji pretpostavlja da je pred Sanaderom još dug zatvorski staž. Zasad služi objedinjenu kaznu od 18 godina, a pitanje je hoće li možda biti pomilovan ili će izaći nakon dvije trećine odslužene kazne. I to će ovisiti na kraju o politici, iako na papiru drukčije piše. Primjereno ponašanje u zatvoru neće mu mnogo pomoći.









Drama koja traje

Sanader do danas nije otkrio glavnu tajnu, zašto je zapravo odstupio s premijerskog mjesta. Mnogi koji su mu bili bliski i koji nešto više znaju o dramatičnim mjesecima koji su prethodili ostavci kažu da javnost nikad neće doznati detalje. Očito, u svemu tome ima i politike i mnogo čega drugog, to je triler koji je nemoguće razmrsiti. Većina aktera iz tog vremena danas nije aktivna, a tajne će očito odnijeti u grob. A Sanader, koji je bio vješt komunikator, od početka šuti. Zašto, samo on zna. Jedino što je sigurno jest da granični spor sa Slovenijom nije bio pravi razlog odlaska iz Banskih dvora. A onda je započela drama koja traje sve do danas.