‘SAMOBOR POSTAJE ZADNJA SELENDRA’ Beljak u šoku: ‘Svašta sam doživio, ali ovo nisam mogao ni sanjati. Neću ni pod cijenu Remetinca!’

Autor: M.P.

Šef HSS-a i saborski zastupnik Krešo Beljak prije nekoliko dana objavio je da ga je shrvala temperatura, bol u mišićima i potreba za cjelodnevnim spavanjem, no već je tada najavio da će za ‘Aktualac’ u Saboru biti kao nov.

Iako tvrdi da je danas ‘fit’, ljut je što bi na testiranje za koronavirus iz morao ići u Rakitje, a ne u Samobor.

“Da se idem testirati na koronu iz Samobora u Rakitje?! Pa samoborski Dom zdravlja je bio PRVI, ponavljam – PRVI Dom zdravlja lokalne zdravstvene zaštite u Jugoslaviji, zahvaljujući Dr.Georgijeviću, od kojeg su čak i Šveđani i Norvežani dolazili učiti kako se to radi tj. organizira.

Evo, otvoreno kažem – neću, nema nikakve šanse! Pod cijenu da me zatvore u Remetinec. Svašta sam doživio, ali da će 780 godina starom Gradu Samoboru, u bilo kojem svojstvu ili funkciji centar biti selo Sveta Nedelja ili selo Rakitje ili bilo koje drugo samoborsko selo (da, to su samoborska sela, službeni naziv Strmca je Strmec Samoborski), to nisam mogao niti sanjati.

Imao sam povišenu temperaturu dva dana, kućni test tri puta negativan i sad bih trebao ići na “službeni” test u – Rakitje. Naručiti se najprije, čekati par dana dok dođeš na red, pa onda čekati rezultate. A već sam 99% fit, dakle – danas idemo delati, a ne izgubiti cijeli dan po nekakvom Rakitju.

Da se razumijemo, volim i Svetu Nedelju i Rakitje, tamo se smatram “ko doma” i drago mi je da tako napreduju po svemu. I molim sve vas iz tih prekrasnih sela da se ne uvrijedite, nije to protiv vas, nego sam ogorčen što Samobor od ponosnog i razvijenog grada postaje sve više i više zadnja selendra”, piše Beljak.