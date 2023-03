‘SAMO TRI ZEMLJE SU BILE USPJEŠNIJE OD HRVATSKE!’ Premijer se opet hvalisa, dao podršku Ukrajini: ‘Pomoći ćemo i financijski, i vojno, i humanitarno’

KRIZA JE, KAO

“Samo Irska, Rumunjska i Cipar imaju veću stopu rasta od Hrvatske”, s nemalim ponosom prokomentirao je na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković brojke Državnog zavoda za statistiku prema kojem je rast u četvrtom kvartalu prošle godine iznosio 4 posto u odnosu na godinu ranije.

“Ovo je jasan pokazatelj da je u godini kriza Hrvatska uspjela ostvariti jako dobar rast. Na to su utjecali povećanje izvoza, rast investicija, sve intenzivnije korištenje sredstava iz NPOO-a, potrošnja kućanstava je i dalje pozitivna…

Na to su utjecale i mjere Vlade koje su ublažile inflatorne pritiske, a to je djelovalo na kupovnu moć naših sugrađana. BDP je porastao za 3.9 posto i to je među 4 najviše stope raste u EU-u. Ukupna stopa rasta je procijenjena na 6,3 posto, to je dvostruko više od prosjeka EU-a”, dodao je.





Nastavak pomoći Ukrajini

Osvrnuo se i na prvu obljetnicu od početka rata u Ukrajini te je najavio da će Hrvatska i nadalje davati pomoć.

“Zahvaljujem ministru Medvedu koji je bio u subotu s ukrajinskim veleposlanikom i brojnim građanima na Trgu bana Jelačića, uoči skupa posjetili smo veleposlanstvo, dali podršku… Vlada će, kao i do sada i politički, i ekonomski i financijski, humanitarno i vojno pomagati Ukrajinu koja se brani od ruske agresije”, rekao je.

Najavio je Plenković i izdvajanje financijskih sredstava za pogođene potresom, točnije ljude koji su u privremenom smještaju, naglasivši kako očekuje “dinamizaciju procesa obnove”.