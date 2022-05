SAMO TRAGEDIJE DOBIVAJU MEDIJSKU POZORNOST? Piletić prokomentirao svoje ministarstvo, ima velike planove

Što učinkovitiji sustav socijalne skrbi, naveo je kao cilj ministar rada i socijalne politike, Marin Piletić, u intervjuu za Hinu koji je prenio N1. Izdvojio je kako je prošlogodišnja brojka od 145 posvojene djece najviša do sad, a kako je do sada ove godine posvojeno njih 58 te je u registru dodano 220 djece koja su ispunila preduvjete za posvojenje.

“Već smo poduzeli formiranje tima u Ministarstvu koji ima jasan zadatak analizirati stvarno stanje kapaciteta u domovima, kao i u pružateljima socijalnih usluga smještaja. Na tome radimo od prvog trenutka kad sam saznao za ovaj problem i na korak smo do konkretnih rješenja. Cilj nam je jačanjem kapaciteta i odobravanjem novog zapošljavanja omogućiti da djeca zaista imaju adekvatnu skrb i u domovima i u pružateljima socijalne usluge smještaja, a želimo poticati i organizirano stanovanje jer je to dobar oblik pružanja usluge djeci koja su bez roditeljske skrbi. To je usluga gdje u nekom prirodnijem okruženju, bilo u stanu ili kući, stručne osobe brinu o djeci. Želimo osigurati one uvjete koje zapravo svako dijete mora imati – treba imati dom, a ne da bude u instituciji dugi niz godina. U uvjetima gdje moramo imati dvoje radnika po smjeni, jedan takav organizirani smještaj zahtijeva dodatan broj stručnih radnika”, rekao je Piletić dodajući kako se Hrvatska, kao i Europa općenito, odlučila za deinstitucionalizaciju. Pojasnio je kako to znači mijenjanje kompletne kulture poslovanja u socijalnoj skrbi te kako je “jačanje socijalnog mentorstva i ostalih usluga u socijalnoj skrbi” jedan od prioriteta ove Vlade, a dugotrajan proces imati će osigurana sredstva iz iz Europskog socijalnog fonda do 2027. godine. Piletić je također najavio i nacionalnu kampanju promoviranja udomiteljstva kao najsnažnijeg alata u deinstitucionalizaciji.

“S pružateljima usluga i ustanovama definiramo lokacije u kojima želimo omogućiti organizirano stanovanje i već ovih dana možemo očekivati i nova zapošljavanja, ali isto tako i nove smještajne kapacitete u ovakvom obliku stanovanja. Izmjenama Zakona o udomiteljstvu Vlada je dala snažnu podršku i udomiteljima. Njih više od 2500, polovica za djecu, polovica za odrasle, prepoznati su putem Zakona i povećane su im naknade za rad, kao i opskrbnine za korisnike, a omogućena im je i naknada za ublažavanje posljedica rasta energenata”, komentirao je Piletić poteze u osiguavanju organiziranog stanovanja i mjera podrške onima koji se odluče postati udomiteljima.





Ponovna uspostava komunikacije

Piletić se osvrnuo i na nezadovoljstvo socijalnih radnika koji optužuju kako im je novi Zakon o socijalnoj skrbi donio više administrativnog posla. Ustvrdio je kako je reforma sustava socijalne skrbi tek započela, a kako su određeni administrativni poslovi, poput naknade do zaposlenja osoba s invaliditeta već prebačena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Uz iznimku smještaja i organiziranog stanovanja, Piletić je najavio kako će se brojne usluge provoditi uputnicom koja je u usporedbi s dosadašnjim postupkom puno jednostavnija, a administracija bi se općenito trebala prebaciti središnjoj službi nedavno osnovanog Zavoda za socijalni rad. Piletić je također opisao i odnos sa Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i Hrvatskom komorom socijalnih radnika, najvećim kritičarima koji se žale kako je komunikacija s ministarstvom pukla tijekom Aladrovićeva presjedanja.

“Već ovaj ponedjeljak imam sastanak s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i Hrvatskom komorom socijalnih radnika. Želimo s njima nastaviti dijalog, uz obostrano uvažavanje argumenata. Spreman sam saslušati uvažavajući njihovo iskustvo u ovome sustavu. Prema tome, moja vrata su im, kao i cijelog Ministarstva, otvorena. Važno nam je da omogućimo kvalitetnu uslugu svakom korisniku, da postupanje bude standardizirano, ali isto tako želimo osnažiti naše djelatnike, da budu zadovoljniji i omogućiti im osobni i profesionalni rast”, najavio je Piletić. Dodatno se osvrnuo na CZS-ove, te ustvrdio da je u svojoj lokalnoj sredini, Novskoj, iako CZS dođu pod oko javnosti kada se dogodi nešto loše, većinom dobro rade.

“Centri i stručni djelatnici svakodnevno bez medijske pozornosti osnažuju obitelji, pomažu u savjetovanju, obiteljsko-pravnom postupanju i spašavaju živote. Taj rad, koji je glavnina posla centara, ne dolazi u takvu medijsku pozornost kao tragični slučajevi. Nijedan sustav nije savršen, no moj stav je da sustav socijalne skrbi treba samo dodatno jačati, usavršavati i omogućiti da ljudi koji tamo rade budu sretni i zadovoljni zbog onoga što čine za hrvatsko društvo”, komentirao je Piletić.

Ne brine ga promjena ministra

Piletić je otkrio i kako je već razgovarao s predstavnicima umirovljenika te također i s njima planira sastanak idući tjedan. Kako je rekao, ministarstvo želi saslušati njihove zahtjeve i argumente, ali uz svijest fiskalnih paciteta države..

“Ministar Marić je već predložio rebalans proračuna u kojem su izdaci za mirovine povećani kako bismo osigurali sredstva za isplatu mirovina i isplatu energetskog dodatka za više od 700.000 umirovljenika. Za Ministarstvo je osigurano dodatno više od dvije milijarde kuna. Vlada je tako ponovno pokazala socijalnu osjetljivost, želju za jačanje sustava socijalne sigurnosti i pružila ruku suradnje umirovljenicima”, rekao je Piletić. Dodao je i kako se trenutno mijenja Zakon o mirovinskom osiguranju, a cilj je povećati obiteljske mirovine i omogućiti umirovljenicima korištenje dijela obiteljske mirovine uz onu osobnu. Dok se prijedlog finalizira, Piletića ne brine kako će promjena ministra usporiti pregovore ili dovesti u pitanje izmjene Zakona o radu.

“Promjena ministra sigurno neće utjecati i dosad nije utjecala na aktivnosti radne skupine oko izmjena ZOR-a. Radna skupina se sastaje jednom tjedno, ako ne i češće, a prijedlozi se usuglašavaju. Cilj nam je da do kraja godine donesemo izmjene i ZOR unaprijedimo prema europskim direktivama. Isto tako, intencija je da omogućimo i rad na izdvojenom mjestu, ograničimo ugovore o radu na određeno, osiguramo dodatni rad kod drugog poslodavca, a naravno sve to u suglasju predstavnika sindikata i poslodavaca. Posebno važna tema u ovim izmjenama jest platformski rad jer je povećan broj ljudi koji rade putem platformi i nužno je postaviti jasan zakonski okvir i tim radnicima dati pravnu sigurnost”, zaključio je Piletić.