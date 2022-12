‘SAMO SAM POKUŠAVAO IZBJEĆI KUĆE!’ Drama na nebu iznad Zagreba na Dan pobjede, u sedam nesreća živote izgubili vrhunski piloti HRZ-a

Nakon što se kod Voćina u utorak poslijepodne srušio zrakoplov MiG-21 Ministarstva obrane, što možete pratiti ovdje, pregled nesreća MORH-a pokazuje kako je ovo sedma veća nesreća njihovih letjelica od 2010. godine.

U zrakoplovnim nesrećama živote je izgubilo nekoliko vrhunskih vojnih pilota, a bilo je i stradanja civila.

Siječanj 2020.: Poginula dva pilota kod Zlarina

Tijekom uvježbavanja brišućeg leta u blizini otoka Zlarina, u siječnju 2020. srušio se borbeno-izviđački helikopter “Kiowa”, a u tragediji su tada poginula dvojica iskusnih pilota HRZ-a.

Elitni hrvatski piloti, bojnik Marin Klarin i natporučnik Tomislav Baturina izgubili su u nesreći živote, a obitelj bojnika Klarina protiv MORH-a je ponijela tužbu i zatražila odštetu od 1,3 mil. kn.

Svibanj 2020.: Pad školskog aviona

Tragično je završio i let školskog aviona u svibnju 2020. godine kod Biljana Donjih, u blizini Zadra. Naime, vojni školski zrakoplov ZLIN oznake 403. U toj nesreći poginuli su instruktor letenja i polaznik letačke obuke HRZ-a. Bila je riječ o redovnom obučnom letu.

Tog su dana poginuli piloti HRZ-a, natporučnik Marko Novković i poručnik Luka Jagatić, a vrlo brzo se doznalo da je nesreća uslijedila u trenutku kada je Zlin izvodio figuru “zvono” u sklopu obuke akrobatskog letenja.

Avion je, činilo se tijekom te izvedbe, izgubio uzgon i pao u kovit, vrtložno se krećući prema tlu. Školski je let, kako je uobičajeno, bio sniman videokamerom, a ona je pronađena neoštećena. Anonimni svjedoci tvrdili su da je avion bio prenisko te se za tu opasnu figuru trebao nalaziti na puno većoj visini koja jamči izvlačenje u slučaju da stvari pođu po zlu. Avion je prije udara ostao bez progresivne brzine kretanja, “stao” je u zraku, i u gotovo u slobodnom padu udario suhozid pa se zapalio.

Zaključak svjedoka bio je da je Zlin puno teže upravljiv i puno slabiji zrakoplov od PC-9 Pilatusa te se tako rizične aviofigure trebaju raditi na visini od dva do tri kilometra. Ta su svjedočenja ukazivala, dakle, na pogrešku pilota. Natporučnik Novković bio je jedan od najvećih pilotskih talenata HRZ-a, u koji je stigao iz hrvatske dijaspore u Australiji i ubrzo postao član akrobatske skupine “Krila Oluje”.









Kolovoz 2014.: Nesreća na Dan pobjede

O nesreći koja se dogodila 5. kolovoza, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. MiG-21 se zapalio i srušio kod Donje Lomnice kod Zagreba. Zrakoplov je sudjelovao u svečanom preletu nad Kninom, gdje se održavala proslava.

“MiG-21 pao je zbog zatajenja na hidrauličkom sustavu”, glasilo je službeno izvješće MORH-a.

Pilot Stanko Hrženjak preživio je te je uspio iskočiti. Avion se zapalio iznad sela Petravec gdje je počeo brujati, a pilot je nastavio upravljati avionom sve do školskog igrališta iznad Donje Lomnice gdje se katapultirao te prizemljio 600 metara dalje u obližnje polje. Na konferenciji za medije na Plesu kazao je da mu je na MIG-u prvo otkazao jedan, a onda i drugi hidraulični sustav nakon čega se zapalio i motor.









“Avion je bio posve neupravljiv. Bio sam na 500 metara sa brzinom od 400 kilometara i nedostajalo mi je 15 sekundi da sletim. Kad sam shvatio da je avion potpuno neupravljiv jedino na što sam gledao da izbjegnem kuće”, rekao je pilot Stanko Hrženjak.

Lipanj 2012.: Otpala kabina na MIG21, Selak uspješno prizemljio avion

U blizini Zračne luke Zagreb, tog dana je tijekom probnog leta na borbenom avionu MIG 21 došlo do otpadanja zadnje pilotske kabine, objavilo je Ministarstvo obrane. Na avionu dvosjedu pilotska kabina je otpala na visini od oko 800 metara. Pilot Ivan Selak pritom srećom nije ozlijeđen. Nakon što je otpala kabina pilot je uspješno prizemljio avion.

Do otpadanja kabine došlo je ubrzo nakon uzlijetanja iz zrakoplovne baze na Plesu, na udaljenosti od oko 3 kilometra od uzletne piste.. Bila je riječ o probnom letu na avionu nakon što je avion došao sa remonta u Zrakoplovnom tehničkom centru u Velikoj Gorici.

U MORH-u su tvrdili kako je radi utvrđivanja svih okolnosti spomenutog događaja formirano je stručno Povjerenstvo za ispitivanje uzroka pada kabine na zrakoplovu a pripadnici Vojne policije obavljali su očevid na terenu.

Prema riječima naših sugovornika ovakav tip nesreće je vrlo rijedak. No, s obzirom da je kabina otpala netom nakon polijetanja aviona može se sumnjati da je u pitanju ljudski faktor te da do otpadanja poklopca kabine nije došlo zbog vibracija. Naime, poklopac kabine se nakon spuštanja mora fiksirati zaokretanjem za to montirane ručice.

Lipanj 2011.: Srušio se Air Tractor

Air Tractor Ministarstva obrane srušio se na području Gornjeg Humca.

Naime, zrakoplov je gasio požar na odlagalištu smeća te se srušio, a pilot je srećom preživio i prošao samo s lakšim ozljedama.

Rujan 2010.: Pad dvaju MIG-ova u Slunju

Tijekom izvođenja vježbe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” u Slunju pala su dva zrakoplova tipa MiG-21. Sudarili su se tijekom leta, a piloti su se uspješno katapultirali, no na tlu je ozlijeđena jedna ženska osoba.

Tijekom leta došlo je do otpadanja jednog dijela zrakoplova, no nesreća je pripisana neiskustvu pilota te nepovoljnim vremenskim uvjetima.

“Pad zrakoplova uzrokovan spletom niza nepovoljnih okolnosti od kojih su najvažniji loši meteorološki uvjeti”, stajalo je u službenom izvješću o padu zrakoplova.