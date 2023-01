‘SAMO SAM JE PODRAGAO PO NOZI!’ Udana Ankica podala se lakovjernom Stipi za simboličnu naknadu: ‘Sad me sramota’, obećala mu brak, a on ostao gladan

Autor: Dnevno.hr

Ankica (37) mogla bi završiti iza rešetaka jer je obećala Stipi (55) da će se udati za njega ako joj kupi dva mobitela. On je svoj dio dogovora ispunio, a onda se ona više nije htjela udati. Sada bi mogla u zatvor, bezuvjetno na godinu dana.

Ovaj bizaran slučaj dogodio se lani u veljači u gradu u središnjoj Hrvatskoj.

Prema optužnici koja je ovih dana podignuta protiv Ankice, ona je “lažno predočila Stipi da će s njime zasnovati bračnu zajednicu i zajedno živjeti, ukoliko joj kupi mobilne uređaje”, piše Danica.





‘Spavala sam s njime, nisam ga prevarila, ali sad me sramota svega’

Naime, nesretni je Stipe povjerovao u njezinu priču, pa je “na prodajnom mjestu teleoperatera A1 na Korzu te na Gradskoj tržnici sklopio dva pretplatnička ugovora na 24 mjeseca te preuzeo mobilne uređaje marke Samsung Galaxy A52S i GSM Poco X3 Pro koje joj je predao”.

“No, ona nakon toga nije zasnovala bračnu zajednicu i počela s njime živjeti, odnosno mobitele mu nije vratila, na koji način se nepripadno imovinski okoristila na štetu Stipe za novčani iznos od 1500 kuna”, navodi se u optužnici.

Time je, kažu tužitelji, počinila kazneno djelo prijevare te za nju traže 12 mjeseci bezuvjetnog zatvora s obzirom na to da je ranije pravomoćno osuđivana. S ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist, dovela nekoga lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica u zabludu, ističe odvjetništvo.

Da sve bude još gore, Ankica je udana majka četvero djece, ali to je Stipi prešutjela! Uz to, lažno se predstavljala cijelo vrijeme, tvrdeći da se zove Marija.

“Pitao me bi li se udala za njega, a ja sam rekla da može, samo me ne smije prevariti, niti ostaviti. Otišao je sa mnom kući, bio kod mene par dana, nije imao novaca i uzeo je te mobitele i prodao. Spavala sam s njime, nisam ga prevarila, ali sad me sramota svega”, branila se Ankica tijekom istrage.

‘Nije bilo seksualnog odnosa, samo sam je podragao po nozi’

Ankica tvrdi kako je Stipe te mobitele na kraju sam prodao jer nije imao što jesti, pa ju je na kraju ostavio. Ipak, Stipina priča je posve drugačija od njezine. Kaže kako ga je s Ankicom upoznao zajednički prijatelj kojem je ona susjeda.









“Otišli smo tog dana k njoj kući, ali nije bilo nikakvog seksualnog odnosa, već sam je samo podragao po nozi. Tada su u kući njezin sin i ona navalili da im kupim u gradu mobitele. Odvezli smo se natrag u grad i to sam učinio”, ispričao je Stipe.

Nakon toga su se, kaže, ponovno vidjeli, nakon pet-šest dana, i ona je tražila 2000 kuna za stanarinu, ali joj to nije dao.

“Odlučio sam je prijaviti policiji jer me je prevarila. Prijatelj me nagovarao da povučem tužbu na policiji, a isto me tražila i Marija (Ankica, op. a.) te mi obećala da će ipak doći kod mene živjeti jer je sin otišao u Njemačku. Ali, ja više nisam želio imati posla s njom“, zaključio je Stipe.









Optužnica koju je državno odvjetništvo ovih dana podiglo protiv Ankice još je nepravomoćna i ona se na nju može žaliti u zakonom predviđenom roku.