SAMO PUSTA OBEĆANJA: Evo što svojim biračima poručuje HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba

Autor: Sanja Plješa

Lokalni izbori održat će se u svibnju ove godine, a već se lagano zahuktava predizborna kampanja.

Na N1 predstavljaju se kandidati za zagrebačkog gradonačelnika.

Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba Davor Filipović je rekao da je Vlada napravila sve što je mogla kod potresa.

“Interventnim sredstvima pomoglo se našim sugrađanima. Što se tiče dimnjaka, moram istaknuti da smo kao Klub HDZ-a u Gradskoj skupštini inzistirali na kupnju vatrogasnog vozila koji može ići i na najviše zgrade i on je kupljen. Mi smo oni koji podupiru projekte za dobrobit kvalitete života naših sugrađana”, istaknuo je Filipović.

Dodao je kako će smanjiti broj ureda jer su se pokazali neučinkovitim.









“Izbori su svake četiri godine, a na prošlim izborima povjerenje je dobio Bandić. Sada je prilika da se to promijeni. Ja sam nudio rješenja i upozaravao na probleme. Navodio sam primjer kompostane”, rekao je kandidat za zagrebačkog gradonačelnika.

“Svi znamo da bi se zatvorio Jakuševac moramo imati izgrađen centar za gospodarenje otpadom. No, potrebno je naći lokaciju gdje će on biti. Ono što obećavam je da ću učiniti sve da taj centar za gospodarenje otpadom bude izvan Zagreba. Postala je praksa da se ovdje sve preplaćuje i da je svaki projekt do sada bio obavijen mirisom korupcije. Sada trebamo odabrati novi smjer našeg grada i vjerujem da će naši građani to odlučiti i meni dati povjerenje”, istaknuo je Filipović.

Osvrnuo se i na odvoz otpada i rekao kako je to “katastrofa”. Dodao je kako će u konačnici cilj biti jeftinija cijena.









Na upit o tome može li ga se vezivati uz Bandićeve “žetončiće”, Filipović je rekao kako se “ni njega ni HDZ ne može s tim povezivati”.

“U jednom trenutku akumuliran je manjak od više jedne milijarde kuna u proračunu Grada Zagreba i upozoravao sam na to da nije dobro. Tražio sam da se krediti refinanciraju i postave prioriteti. Da bismo mogli imati transparentnu obnovu i odgovorno upravljanje financijama ne možemo ni kvalitetni ni transparentno obnavljati Zagreb i da bi naš grad zasjao. Zašto naši građani ne bi mogli vidjeti na što je utrošena svaka kuna? Uvest ćemo da će biti natpis na kojem će pisati ‘zašto se nešto radi i koja je cijena toga'”, rekao je.

Na upit o tome hoće li surađivati sa strankom Milana Bandića ako postane gradonačelnik, odgovorio je kako “gospodina Bandića ne podupire ni 10 posto naših sugrađana”.

“Osobno i apsolutno sa svima ću sjesti za stol sa svima onima koji žele dobro našem gradu. Treba sjesti za stol i raditi za dobro našega grada”, rekao je Filipović. To znači, može se shvatiti između redaka, da može sjesti i sa SDP-ovcima.









Osvrnuo se i na Damira Vanđelića te rekao kako se “ne može složiti da je odbio HDZ”. “Što se tiče osobe koja će upravljati Fondom za obnovu Zagreb potpuno mi je ireleventno kako će se ta osoba zvati već mi je važno da ta osoba mora tip top raditi svoj posao. Očekujem da svoj posao radi vrhunski i da odlazi na poćinak i ujutro se budi s mišlju na dobrobit svih građana Zagreba”, zaključio je Filipović.