Samo ovako Srbi mogu zauzeti Dalmaciju: ‘Jugoslavija mi je bila motivacija’

Autor: Ivan Grandov

Iako smo već znali da su Srbi najveći Jugonostalgičari i da često čeznu za vremenima u kojima su držali partijsku palicu, uvijek se pojavi priča koja iznova pokaže s kolikim ponosom u toj državi gledaju na taj period povijesti. Inspiriran željom da oživi sjećanja, 32-godišnji Milan Pešić razvio je ratnu društvenu igru koja se odvija upravo na prostoru bivše države.

“Još kao dijete zavolio sam društvene igre. U početku je to bio dobar stari ‘Čovječe ne ljuti se’ u obiteljskom okruženju, pa sam iz hobija počeo crtati i stvarati društvene igre. Često sam igrao Rizik s prijateljima i pomislio sam, zašto ne bih napravio nešto zanimljivije? Iako nisam živio u to vrijeme lijepog jugoslavenskog doba, Jugoslavija mi je bila motivacija za moju prvu igru koja se zove Kriziko”, rekao je za medije.



‘Pobjednik nije poznat do posljednje sekunde’

Kako govori, u početku je igra bila slična Riziku.

“Partije su izuzetno zanimljive zbog kartica iznenađenja, napada iz glavnih gradova i slično. Slobodno mogu reći da pobjednik nije poznat do posljednje sekunde. Kriziko ima neobičnu ideju, zapravo igra je ratna, nekome se to sviđa, a nekome ne. Bilo je različitih komentara na tu temu. Ali kad sve zbrojim, više je ljudi koji pozitivno gledaju na Kriziko”, kaže on.







“Gledajući jugoslavenske filmove uvijek se pitam zašto nismo imali sreće živjeti u to vrijeme. Ne radi se o novcu, standardu ili nečemu materijalnom, već bih volio osjetiti tu velikodušnost koja je bila prisutna kod ljudi s ovih prostora. Obožavam retro namještaj iz tog vremena, volim glazbu tog vremena, volim ljude iz tog vremena, pa zašto me onda ne bi inspiriralo da stvaram društvene igre s tim temama”, kaže Milan.

‘Možete završiti na Golom otoku’

Do sada je napravio pet igara, dvije su u fazi razvoja, a jedna se testira. Budući da je otac dvoje djece, bilo je neizbježno da napravi i neku igru za najmlađe.

Bilo kako bilo, pobjeda u ovoj igri je jedini način kako Srbi ikada više mogu zavladati hrvatskim teritorijem. Pa eto, ako se nekom igraču posreći, možda uspije doći i tamo gdje njegovi preci nisu uspjeli niprije – u Čavoglave.