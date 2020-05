SAMO ODABRANIMA: Ministar rada otkrio za koje se najugroženije sektore mjere pomoći nastavljaju i nakon lipnja

Autor: Dnevno

Gospodarsko-socijalno vijeće raspravljalo je o novom paketu mjera pomoći gospodarstvu, a kao jedna od mogućnosti ostaje i prijedlog Vlade da se mjere pomoći poduzetnicima koje uključuju isplatu plaće od 4000 kuna, ostanu i nakon lipnja, ali samo za tvrtke iz sektora koje će imati pad prihoda veći od 50 posto.

Josip Aladrović, ministar rada i mirovinskoga sustava, za RTL je objasnio za koga bi točno te mjere išle dalje.

“Ono što je naša ideja i naš prijedlog, da za mjesec lipanj, za samo one najugroženije grane ostavimo konzumaciju mjera kakva je bila do sada. To su – ugostiteljstvo i hotelijerstvo, prijevoz putnika i organizatori kulturnih, sportskih i drugih događanja. Kriteriji su pad prihoda veći od 50 posto. Ovo su najugroženiji sektori”, rekao je.

Poduzetnici, pak, smatraju da bi pomoć trebalo proširiti na sve sektore koji imaju takav pad prihoda, a upozoravaju i da ekonomski problemi tek počinju. S druge strane, ne slažu se s današnjom odlukom kojom nedjelja opet postaje radna, ni sindikati.

“To je politička odluka, sasvim jasno, očito su na to odlučili zbog pritiska od poslodavaca, a i da pokažu da njihova odluka nije bila vezana uz ništa drugo nego epidemiološke mjere. Nama je to kao takvo neprihvatljivo, znate da smo se mi kao sindikati snažno borili protiv rada trgovina nedjeljom i blagdanom, i dalje nastavljamo u istom pravcu”, rekao je Krešimir Sever iz Nezavisnog hrvatskog sindikata.