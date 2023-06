SAMO NAM JOŠ RASPUDIĆ FALI! SDP-ovka u očaju: Milanović nas gura njima u zagrljaj! Pobune već kreću

Autor: Iva Međugorac

Od velike koalicije za pompozan i veliki dolazak na vlast nema ništa, jasno je to svakom onom tko posljednjih mjeseci promatra političke aktivnosti SDP-a, stranke koja se nekoć smatrala ozbiljnom i relevantnom, a koja unatoč pokojem snažnom pojedincu, polako, ali sigurno tone pod nesnalaženjem šefa Peđe Grbina. Jedno se vrijeme kao opcija za spas ove stranke spominjala upravo velika lijevo-liberalna koalicija u koju se trebalo okupiti šest stranaka i to kako bi ugrozile onu jednu- HDZ na čijem je čelu premijer Andrej Plenković.

Grbin iza Milanovićevih skuta

Ma koliko Plenkovićevi kadrovi nizali afere, to Grbinu ni na koji način ne koristi, on se skrio pod skute predsjednika Zorana Milanovića, od kojeg se nije pravodobno ogradio iako je Milanović u međuvremenu postao vođa desnice, a kako Grbin osim što želi postati premijer ni sam ne zna kako bi stranku poveo i na koji bi način te želje realizirao, treba reći kako se ekipa s kojom se trebala formirati ta famozna velika koalicija nije ni sastala kako treba.





Nekolicina malih poželjela je isto što i Grbin- premijersku fotelju, a pošto je za tu funkciju nastala gužva plan o suradnji raspao se bez da je ikada i napisan. Raspale su se u posljednje vrijeme i razne oporbene inicijative pa tako primjerice nema ništa od referenduma o nakaradno skrojenim izbornim jedinicama, a u SDP-u više nitko ne spominje niti referendum koji su najavljivali, a kojim su planirali uvesti abortus u Ustav. Ni oko referenduma oko kojih se desnica uspijevala ujediniti u nekoliko navrata Grbin nije uspio spojiti momčad koja bi za njega odradila kakav, takav posao. Vrijeme odmiče, a SDP stoji na mjestu, ni situacija sa zagrebačkim partnerom Možemo nije idilična.

Zašto se Grbin odrekao Gotovca?

Dio SDP-ovaca pita se nezadovoljno zašto se Grbin odrekao Viktora Gotovca, donedavnog šefa zagrebačkog SDP-a koji je pokazao da ima stav i kičmu, a uza se ostavio tihog doktora Kolarića za kojega mimo korona pandemije nitko nije niti čuo.

”U Zagrebu je stanje kaotično, najblaže rečeno. SDP-ovci tu dižu ruke od stranke, ako se uopće više ruke od čega imaju i dići. Nema u stranci više ni entuzijazma, ni timskog rada, niti postoje konstruktivne kritike, sve je podređeno Grbinu, a on ne sluša poruke s terena, niti s druge strane nudi ikakva rješenja”, nabraja naša dobro upućena sugovornica iz SDP-a dodajući kako je zabrinjavajuće to što je i Možemo pregovore o nacionalnoj koaliciji pomakao za jesen.

”Oni su Grbinu naprosto postavili ultimatume, nezadovoljni su našim odnosom s predsjednikom Milanovićem, a nitko u SDP-u ne usudi se postaviti pitanje kakvi su odnosi između Možemo i SDP-a. Sada bi se Grbinu uskoro na tapeti mogao naći i zastupnik Petek, nitko od nas više ne smije biti realan. Čim se izgovori neka kritika na Možemo Grbin diže bunu i stišava ljude, a Možemo za to vrijeme javno nastupa, kritizira ne osvrćući se na nikoga i gradi svoju poziciju na ljevici na našem biračkom tijelu”, navodi naša sugovornica nadalje te dodaje da situacija nije ništa bolja ni u drugim sredinama.

Kriza u većim gradovima









”Donekle je stabilna naša pozicija s Filipovićem u Rijeci, ali i to treba uzeti s dozom rezerve, jer nas je nedavno HDZ dobio na mjesnim izborima. U Osijeku više ne postoji prepoznatljiv SDP-ovac, a ni u Splitu nije ništa bolje, tu nas Grbin gura k’ Ivici Puljku, ali opet ne sluša što mu govore ljudi s terena koji tom idejom nisu zadovoljni”, kaže naša sugovornica te dodaje da je to zbližavanje s Puljkom također povezano s Milanovićem. ”Milanović i Puljak su u dobrim odnosima mjesecima, još od prošlogodišnje Oluje u Kninu kada su se skupa fotografirali. Tada se Puljak spominjao i kao Milanovićev premijerski kandidat, sad još samo nedostaje da nas poguraju prema Mostu i Nini Raspudiću i onda stvarno u SDP-u možemo ugasiti svijetlo”, ogorčeno komentira naša sugovornica prema čijim riječima su splitski SDP-ovci već krenuli u demonstracije zbog naznaka koalicije sa Centrom Ivice Puljka.

”Grbinu jednostavno ne polazi za rukom da krene u ozbiljne pregovore, s Puljkom u koaliciju ne žele dalmatinski gradonačelnici i načelnici, a s tom idejom nije zadovoljan ni Mišo Krstičević. Dakle nešto nije dobro odrađeno, ali Grbin ne sluša, njemu je i predsjednik organizacije Davor Matijević iz Splita rekao da to nije dobra opcija, priča se da ni Ivana Marković sa Supetra to ne podržava. Najveći dio SDP-ovaca otvoren je za to da se ne ide u tako široke koalicije kao što to Grbin pokušava postići. Možda je najbolje osloniti se samo na Možemo i na snažne pojedince u pojedinim sredinama, ali Grbin je to već trebao odraditi, no mi stojimo na mjestu i ne mičemo s mrtve točke, i baš ćemo zato ostati u oporbi s nikad manjim brojem zastupnika” zaključuje naša sugovornica.