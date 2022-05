SAMO LUDA SREĆA IH JE SPASILA! Čistili podmorje pa pronašli bombu sa 100 kg eksploziva: Lupali po njoj čekićem, izvukli ju na suho misleći da je bojler

Autor: L.B.

Šibenski aktivist Goran Šimić koji je proglašen i Ponosom Hrvatske prije nekoliko dana odradio je još jednu u nizu ekoloških akcija sa svojom ekipom u kojoj su čistili podmorje.

Međutim, ono što su čisteći pronašli, moglo ih je stajati sve skupa života.

Naime, čisteći uvalu Dumboka u predjelu Mandalina, pronašli su golemu bombu iz Drugog svjetskog rata, tzv. “Krmaču”, a što je najgore, mislili su da izvlače stari bojler.





‘Gledaj, ne diraj’

Srećom, tragedija se nije dogodila, ali kako bi se izvukla pouka, redakciji portala Šibenski obratio se školovani pirotehničar, a danas umirovljeni profesionalni vojnik.

“Ne jedan, nego dva lajka dajem Goranu Šimiću za njegovo ekološko djelovanje. Da ga nema, Šimića bi trebalo izmisliti. Međutim, nakon što je u ronilačkoj akciji čišćenja otpada prošle nedjelje pronađena zaostala bomba, očekujem da će svi akteri događaja koji je mogao biti koban – organizatori volontiranja naročito – ubuduće dobro promisliti hoće li iz mora izvlačiti predmete za koje nisu sigurni što su. Ili možda znaju na što su naišli, pa se unatoč tome bez pokrića samouvjereno kockaju s vlastitim i tuđim životima”, rekao je pirotehničar.

Budući su, kako kaže, u ovoj ekološkoj akciji bili ugroženi životi, bivši profesionalac podsjeća: ako građanin naiđe na eksplozivnu napravu, tada mu je jedina obveza obavijestiti policiju o lokaciji. Jednako “gledaj, a ne diraj!” vrijedi i za ekološke aktiviste, sve ostalo je stvar isključivo ovlaštenih pirotehničara.

‘Prvo pomislili da je bojler’

Doduše, Goran Šimić na Facebooku je objavio “da su prvo pomislili da je bojler”, a ne “bombetina” sa stotinu kila eksploziva. Zabune nikad nisu isključene, a kada su shvatili o čemu je riječ i pozvali policiju, “krmača” je već bila na suhome.

“Ako i jest bilo tako, onda nije nimalo za primjer, naročito mladim naraštajima ekologa i ronilaca, što su sudionici čišćenja otpada objavili fotografije s bombom na društvenim mrežama. Da ne govorim kako su neki drugi aktivisti pod Šimićeve objave dodavali “da nisu prvi put iz mora izvlačili ručne bombe” u sličnim akcijama”, govori taj građanin.

“Hvala Bogu, nije se dogodilo najgore: čak štoviše, na jednoj objavi snimljen je Goran Šimić – i dalje vjerujem, ne znajući da sjedi na bombi – kako čekićem (!) čisti desetljećima nataloženi obrast morskih organizama s njezine željezne obloge. Treba znati da je eksploziv tvar koja nikada ne propada i nikad se ne zna kada i pri kakvom pomicanju se bomba može aktivirati, makar i nakon više desetljeća! Nadalje, zabilježene su različite kemijske reakcije eksploziva čak s morskom vodom i stvaranjem razornih tlakova pa jedino mogu reći da su svi zajedno imali puno sreće”, govori pirotehničar.









‘Dobio sam oštru opomenu od policije’

Šimić je priznao da je njegov podvig bio opasan.

“Dobio sam oštru opomenu od policije!” – priznao je na opasku da je izvlačenje bombe u nedjelju bio vrlo opasan posao i dodao također iskreno priznanje kako u nedjelju nije bilo prvi put da iz mora izvuku bombu, a da ne znaju o čemu se radi.

“Sve to obraste do neprepoznatljivosti, tako je bilo i ovaj put. Pomaknuli smo je svega nekoliko metara uvjereni da je nekakav bojler i tada sam s čekićem uklonio nešto obrasta dok netko nije zaključio da je bomba. I to s barem sto kila eksploziva, kako je nakon dolaska utvrdila policija”, potvrdio je Goran Šimić manje-više sve navode iz objava na društvenim mrežama.