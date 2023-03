SAMO DA GA VIŠE NE SRAMOTE! Plenković iz šešira vadi kapitalca: Omladinci mu vratili kao zadnjem neprijatelju

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Otkako je preuzeo rukovodeću poziciju u Vladi i svojem HDZ-u, premijer Andrej Plenković najavljuje pomlađivanje svoje stranke pa je na tragu te politike posljednjih godina u svoju Vladu uvodio cijeli niz mladih ministara, predstavljajući ih kao vrhunske eksperte i menadžere. Posljednji koji je s tim karakteristikama uveden u njegovu Vladu bio je donedavni ministar graditeljstva Ivan Paladina, koji se na toj poziciji nije dugo zadržao. Možda Paladina doista jest stručnjak za svoj džep, ali se u Vladi ni po čemu nije pokazao kao stručnjak za obnovu potresom porušene Banovine i dijelova Zagreba. Obnova tih područja devastiranih potresom počela je tako prerastati u jedan od vodećih problema za Plenkovića i njegovu opstojnost, a time se dokazalo i da Plenković ne može previše računati na svoje mlade lavove.

Baš kao što njegovi omladinci HDZ-u u svojim sredinama ne mogu osigurati dobre izborne rezultate, tako ni njegovi omladinci u Vladi ničim nisu pokazali da su sposobni provoditi reforme te se uhvatiti ukoštac s problemima koji hrvatsku državu guše na svakom koraku. Da se mladi lavovi ne snalaze, vidljivo je na primjeru Primorca i ministra Filipovića, dvojca koji upravlja hrvatskim financijama i gospodarstvom, stanje nije ništa bolje ni u Ministarstvu poljoprivrede kojim ravna mlada Marija Vučković, a dosad nije poznato ni koje je točno iskorake u svojem resoru postigao novi ministar regionalnog razvoja i fondova EU-a Šime Erlić. S masom su se stopili i ministar pravosuđa Ivan Malenica i ministar rada Marin Piletić. Ni u resoru obrane kojim upravlja Mario Banožić ne vide se značajniji pomaci, ako pomacima ne smatrate Banožićeve ratove s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Pokrenuo procese

Za razliku od mladih ministara koji se ne snalaze i koji se ni u stranačkoj hijerarhiji ni u Vladi ni na koji način nisu uspjeli nametnuti, novi ministar graditeljstva, iskusni HDZ-ov operativac Branko Bačić, već je u prvim tjednima svojeg ministrovanja pokazao da vrlo dobro zna što radi te da razumije što se od njega očekuje. Prije svega, Bačić je obišao potresom porušena područja, ondje se susreo s nezadovoljnim građanima i pognute glave saslušao njihove kritike, što nije nimalo jednostavno ni onima koji, baš poput njega, u nogama imaju podosta političkih utakmica. Osim toga, Bačić je napokon odlučio zakonodavno urediti proces obnove o kojem samostalno i bez Plenkovićevih nadopuna progovara i u medijima pa bi se već sada moglo reći kako je lukavi Radimir Čačić, koji je u posljednje vrijeme iznimno kritičan prema Plenkoviću, bio u pravu kada je nakon Bačićeva imenovanja rekao kako će se s njim na čelu Ministarstva graditeljstva proces obnove napokon pokrenuti.





Ništa Bačić ne misli prepustiti slučaju, stoga je fokus stavio i na Fond za solidarnost EU-a za obnovu kuća i zgrada iz kojega Hrvatska do lipnja treba iskoristiti 1,03 milijarde eura. “Izračunao sam da svaki dan trebamo dobiti oko 4 milijuna eura zahtjeva za plaćanje kako bismo sustigli taj iznos od 1,03 milijarde eura. Ako se gleda posljednjih 45 dana otkako sam ministar, bili smo blizu tog iznosa, ali morat ćemo još ubrzati. U realizaciji je 350 projekata koji se u ovom trenutku financiraju iz Fonda solidarnosti, od toga je 239 javnih zgrada i 111 objekata prometne ili komunalne infrastrukture. Učinit ćemo sve da ni jedan cent ne vratimo”, rekao je Bačić nedavno gostujući u HRT-ovu Dnevniku, gdje je najavio da ljudi u kontejnerima mogu računati na to da će do zime biti smješteni u montažne kuće.

Riskirao s negodovanjem

“Do zime nam je cilj 6258 sugrađana koji su u 2419 kontejnera preseliti ili u njihove obnovljene, tj. novosagrađene kuće ili u neki drugi, primjereniji smještaj. Kupujemo zgrade, kuće na Banovini, uređujemo državne stanove, gradit ćemo višestambene kuće”, rekao je Bačić pa odgovorio tko će biti smješten u montažne kuće.

“Svi kojima se stanovi ili zgrade ne obnove i naši sugrađani koji nemaju pravo na obnovu, a u kontejnerima su. Mi smo objavili javnu nabavu za 500 takvih kućica, u ovom trenutku to je u savjetovanju sa svim zainteresiranim proizvođačima, graditeljima takvih montažnih kuća, i vjerujem da će već početkom lipnja one polako stizati, prije svega na Banovinu, a jedan dio na područje zagrebačkog potresa. Kuće će doći već gotove, one će se postaviti tamo gdje je bio kontejner ako govorimo o kontejnerima koji su bili uz oštećene obiteljske kuće naših sugrađana, a za one koji nemaju svoju kuću pripremit ćemo posebno mjesto”, rekao je ministar graditeljstva koji je, osim obnove na kojoj će raditi država, dio građana odlučio motivirati i na samoobnovu koja sa sobom nosi određene pogodnosti. I o tim je pogodnostima na odgovarajući način razgovarao s građanima kojima se očito uspio približiti i među koje se uspio spustiti riskirajući s negodovanjem i nezadovoljstvom. Dobra komunikacija, pokretanje umrtvljene administracije i motiviranje građana da se i sami uhvate ukoštac s obnovom i jesu bili problemi koji su kočili ovaj proces, a izgleda da je Bačić sve to uspio riješiti u samo nekoliko tjedana jer mu je, kako tvrde upućeni, namjera da u političku mirovinu ode kao ministar koji je uspio realizirati svoja obećanja, ali i kao političar koji je uspio obnoviti Banovinu. I baš zato Bačić i jest nedavno progovorio o 11 završenih kuća, najavljujući do kraja mjeseca dovršenje njih još 30.

Osmislio modele

Osim toga, kreće se i u gradnju triju višestambenih zgrada s kupno 57 stanova, ubrzano se raspisuju nabave za zamjenske kuće i konstrukcijsku obnovu, a sa sisačkim županom Celjakom potpisan je i ugovor o obnovi i korištenju više državnih objekata pa je stradalnicima u potresu dodijeljeno 15 državnih stanova u Glini, Dvoru, Gvozdu, Topuskom, Jasenovcu i Hrvatskoj Kostajnici. Stanove za 15 obitelji koje su smještene u kontejnerskim naseljima i neadekvatnim stambenim prostorima trebala bi opremiti županija.

“Naš je cilj da sve javne zgrade na području županije, ali i na zagrebačkom području, nakon potresa budu konstruktivno obnovljene novcem iz europskog Fonda solidarnosti. Ujedno napominjem da smo već ranije županiji prepustili deset stanova, što je sada 25 stanova. Naš je prioritet sada stambeno zbrinjavanje”, rekao je Bačić koji je nedavno najavio i uvođenje subvencioniranja najma za podstanare, što je program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Izgledno je, dakle, da Bačić za Plenkovića odrađuje dobar posao, a dobro je i to što je Vlada odlučila obnovu postaviti kao jedan od svojih prioriteta, pri čemu je Plenković svojem ministru dao odriješene ruke. Bačić je to odlično iskoristio i u vrlo kratkom roku osmislio modele i posve novi zakon kojim je pokrenuo ovaj sustav djelomično tako što je dio ljudi odlučio smjestiti u montažne kuće, a djelomično i kroz samoobnovu koja mora zaživjeti. Model po kojem država potiče građane da na svoju ruku krenu u posao obnove, za što im se osigurava novac, ionako je odavno trebao biti u funkciji, baš kao i jednostavnija procedura samoga procesa, što je Bačić postigao centralizacijom sustava. U prilog ministru ide i to što je krenuo u obnovu javnih zgrada pa se tako u Zagrebu ubrzala obnova škola, a i na Banovini je infrastruktura u punom zamahu.









Opravdao očekivanja

Bačić je, po svemu sudeći, osim potpore premijera Plenkovića, uspio dobiti i tihu potporu oporbenih saborskih zastupnika, koji su također podržali njegov Zakonu o obnovi, što i ne bi trebalo biti iznenađenje jer bi i oporbi i vladajućima obnova zaista trebala biti prioritet i u tome politizacije ne bi smjelo biti jer je ovdje riječ o interesima građana koji su i bez ove tragedije koja ih je zadesila jedva spajali kraj s krajem. Moglo bi se, dakle, na koncu konstatirati da je Bačić očekivanja opravdao, a da mu je Plenković odmah na početku, bez vrludanja i kalkuliranja s mladim lavovima, prepustio taj resor, obnova vjerojatno nikada ne bi bila ni tema ni problem. Koliko god se mladi lavovi trudili probiti u političkim vodama, toliko se čini kako su politički kapitalci i doajeni ti koji, kada hoće, znaju i mogu pokrenuti nužne procese i bitne reforme, stoga je Plenković pri rekonstrukciji Vlade ipak morao voditi računa o balansu, jer kako zasad stvari stoje, on problema nema samo u nekoliko resora koje doista vode ljudi koji su iza sebe u politici ostavili kakav-takav trag.