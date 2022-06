‘ŠALU NA STRANU!’ Nema zezancije, ugostitelju pokucala policija zbog satiričnog natpisa: ‘Javio mi se odvjetnik da bi me besplatno zastupao’ pred restoranom:

Autor: L.B.

Na tisuće mailova i telefonskih prijetnji u jednom danu epilog su satiričnog poteza ugostitelja s Pelješca i vlasnika Tuna bara Jakova Jakše Begovića. Ne samo to, nego bi mogao platiti i kaznu od 200.000 kuna zbog šaljive poruke. No, niti to nije sve. Ugostitelj je dobio i hrpu loših ocjena na Googleu.

Naime, on je ispred Tuna bara u Trpnju stavio satirični natpis u kojem se “obračunava” s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Međutim, Begović je već 30 godina vlasnik Tuna bara koji je poznat po satiričnim natpisima u ugostiteljskom objektu.





‘Niste dobrodošli na vaše more’

“Mađare ne služimo. Niste dobrodošli na vaše more. Ako dovedete Hernadija dobro ste došli”, napisao je ovog puta ispred Tuna bara ugostitelj koji kaže da mu je zbog toga na vrata u Trpnju pokucala policija.

“Policija je dolazila više puta, saznao sam da će podnijeti prijavu, tražio sam zapisnik, nisam ga dobio odmah, ali mi se javio i odvjetnik da bi me besplatno zastupao”, rekao je Begović za RTL, ugostitelj i vlasnik obrta za izlov tune.

View this post on Instagram A post shared by Tuna Bar Pelješac (@tuna_bar_trpanj)









Tako je Begović postao osumnjičenik za povredu dostojanstva Mađara prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije. Propisana kazna za pravnu osobu je puno viša nego za fizičku, a on bi mogao dobiti kaznu za pravnu osobu jer natpis stoji ispred Tuna bara.

Mogao bi platiti ogromnu kaznu

Kazne za fizičku osobu kreću se od pet do 30.000 kuna. Ugostitelj u razgovoru za RTL kaže da sumnja da bi kazna mogla stići na ime obrta. Tada bi mogao dobiti kaznu od 10.000 do 200.000 kuna.

“Svi me na Balkanu znaju po mojoj satiri. Kad bih dobio lošu ocjenu za Tuna bar, ali ne zbog hrane, nego nečeg trećeg, odlučio sam sve okrenuti na šalu i naopako”, kaže pelješki ugostitelj.









Nema šale s Mađarima

Neki od prijašnjih natpisa u Begovićevom restoranu bili su “Imamo odličnog kuhara kojeg ne bi preporučili”, “ako ste nezadovoljni poslugom, dovedite je drugi put sa sobom” , “ako ste sa psom brnjica je jedino vama obavezna”, “ni kad smo zatvoreni, HDZ-ovce ne poslužujemo, a SDP-ovce pogotovo, ostale da ni ne spominjemo, nemamo pametnijeg posla”.

Međutim, otkad je njegov natpis završio u medijima, Begovića zovu i mađarski novinari, no ugostitelj kaže da kada mađarski novinari objave fotografiju table, da “odrežu” dio u kojem se spominje Hernadija.