‘SAHRANILI SMO NAŠEG MATEJA DOSTOJANSTVENO!’ Poruka Nenada Periša lomi srce, sugrađani mu pripremaju veliki oproštaj

Autor: L.B.

Nakon što je Matej Periš (27) za kojim se tragalo 4 i pol mjeseca pronađen u Dunavu, u ponedjeljak je pokopan na splitskom groblju Lovrinac u krugu obitelji, kako je otac Mateja Periša, Nenad Periš, zamolio i apelirao na javnost.

On je nakon sprovoda poručio kako je posljednjih nekoliko dana dobivao mnogo poruka te se zahvalio svima na podršci.

“Sahranili smo našeg Mateja dostojanstveno. Njegova duša je na svom mjestu, a ostaci blizu nas”, rekao je otac pokojnog Mateja Periša, Nenad Periš za Kurir, nekoliko sati nakon sprovoda.





‘Obitelj i prijatelji, samo ljudi koje znamo’

Poručio je kako je njegov sin sahranjen u svom rodnom gradu, u Splitu gdje je odrastao i živio.

“Ispratili su ga njegovi najbliži. Obitelj i prijatelji, samo ljudi koje znamo”, rekao je Periš.

Posljednjih nekoliko dana dobivao je mnogo poruka te zahvalio svima koji su mu izrazili podršku.

“Nas je zbližila ljubav, suosjećanje”, rekao je.

Veliki ispraćaj za Mateja

Matejevi sugrađani su najavili kako će se večeras dostojno oprostiti od Mateja.

“Večeras ćemo se oprostiti od svoga kolege i tragično nastradalog sugrađanina Mateja Periša ispred gata za kruzere iz svojih brodica uz svjetlosne efekte i zvukove truba”, javili su na Facebooku.









“Svi oni koji su poštovali apel oca Nenada, a žele se oprostiti od Mateja, mogu nam se pridružiti sa kruzerskog gata od 20:30.”, naveli su sugrađani.

“Osjetili smo da to trebamo napraviti, a sigurni smo da bi i on to volio nakon tisuća i tisuća poruka i lijepih riječi koje su mu na društvenim mrežama ostavljali njegovi Splićani, kao i građani diljem zemalja regije. Svatko tko želi neka sutra navečer dođe u grad. Želimo ga dostojanstveno ispratiti, u nadi da će zauvijek biti tu među nama i gledati nas s nekog boljeg i ljepšeg mjesta. Hvala mu što je bio prijatelj kakvog smo samo poželjeti mogli. Nitko od nas nikad ga neće zaboraviti”, rekao je u nedjelju za Slobodnu Dalmaciju jedan od prijatelja Mateja Periša.