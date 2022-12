‘ŠAHOVNICA U CENTRU BANJA LUKE, SRBENDE I PATRIOTI!’ Ludnica u Republici Srpskoj: ‘Ajte sa mnom u Hrvatsku kad je Oluja, na Kosovo’

Autor: L.B.

“Jadna majko jadnih svatova“, citirao je preminulog zastupnika SNSD-a iz Hercegovine Radovana Bjelogrlića, aktualni narodni tribun u BiH Nebojša Vukanović koji se bunio jer od predloženih imena u Republici Srpskoj, nema nijednog ministra s istoka, posebno iz Hercegovine.

Optužio je premijera da ima nekretnine na Jahorini koje je uknjižio na tuđe ime, a imovinu je stekao korupcijom i zloupotrebom položaja.

Takvu informaciju ranije je objavio i novinar Zoran Šarenac, ali je Vlada RS demantirala.





“Vojin Mitrović je ugledni privrednik, jel’ de, imao je firmu Oktan promet, u ratu imao monopol u trgovini naftom. Mi danas nakon 30 godina nismo raščistili račune između Dodika i Mitrovića, zato je on ministar”, kazao je Vukanović.

‘To je njihova snaga, naša slabost’

Vukanović iz Liste za pravdu i red je predloženu Vladu nazvao marionetskom.

“Mlatite praznu slamu, razorili ste obrazovni sistem, pričate o demografskoj obnovi, a nema ni jedna općina s pozitivnim prirodnim prirastom. Ovo je crni ekspoze tamne vlade i beznađa. Za to su zaslužni i građani, glasali su čim kažu tri prsta i Srbija do Čada, do Tokija…”, konstatirao je.

“Danke Deutschland, ili Danke Schmit?” pitao je Vukanović zbog političke pozicije Hrvata:

“10 posto Hrvata odlučuje o Vladi Republike Srpske, Savjetu ministara Bosne i Hercegovine i Vladi Federacije BIH. To je njihova snaga, naša slabost”, dodao je Vukanović.

‘Ajte sa mnom u Hrvatsku kad je Oluja, na Kosovo’

Komentirao je i predloženog ministra unutarnjih poslova RS koji je stigao iz “državne sigurnosti“…









“Iskoristio je Dodik priliku da skloni Lukača, jer mu je bio previše moćan. Crveno-zeleno-crna koalicija na djelu, jer u Vladi ima i pripadnik Armije RBiH Sevlid Hurtić. Je li Vam to srpstvo gospodine Stevandić, srpstvo se brani na Cetinju, ko i ja, gdje sam, dobio batine. Ajte sa mnom u Hrvatsku kad je Oluja, na Kosovo. Vi srbujete i stavite Sevlida Hurtića koji je štampao brošuru da su Srbi agresori, genocidni, zločinci, i Bošnajci se stide tog priručnika za 9.razred. Nemate ni riječi o odcjepljenju, šahovnica u centru Banjaluke, srbende i patriote!”, poručio je Vukanović.

Hurtić je kratko replicirao Vukanoviću te rekao da je sve pokušaj da se zavadi narod.