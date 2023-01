SADA ĆE GA TORPEDIRATI IZ VLADE! Plenkoviću je dosta, ide nova smjena ministra: Više si neće dozvoliti sramoćenje pred narodom

Autor: Dnevno.hr

Vlada Andreja Plenkovića u svom je mandatu uspjela dovršiti integracijske procese unutar Europske unije na kojima se, treba biti pošten, radilo i prije njega, a sve to sada s pravom i očekivano Vlada pokušava iskoristiti za podizanje svojeg političkog rejtinga.

Međutim, Plenkoviću nad glavom vise golemi problemi, a na ruku mi ide tek slabašna oporba koja ne uspijeva kapitalizirati nad unutarnjim problemima vezanim uz frapantno neučinkovit projekt obnove područja pogođenih potresima, pa sve do konstantnih potresa u Vladi i već nebrojene smjene ministara.

To što je preživio Andrej Plenković doista je politički fenomen. Od početne postave Vlade nije ostao gotovo nitko, a neki su iz fotelje odletjeli pod teretom optužnica u uhićenja.





Plenković će iskoristiti popularnost za novu smjenu

Vrlo nezgodni procesi očigledno nisu dovoljno naštetili Plenkoviću budući da mu prema anketama i dalje nema ekvivalenta ili dostojnog konkurenta.

Oporbu gotovo nitko više ne doživljava ozbiljno i kako se čini, Plenkovićevo samopouzdanje s razlogom raste. To smo mogli vidjeti i posljednjih dana kada bi se premijer obraćao novinarima.

Premijer tako ne propušta požaliti se na to kako mediji ne dovoljno izvještavaju o njegovim uspjesima, te da se ogromni resursi troše na to kako bi se njegovu poziciju podrivalo. U njegovim nastupima nema apsolutno nikakve pokore, a moguće je da upravo tome može zahvaliti svoj dobar rejting budući da ljudi vole vođe sa stavom, a Plenković nije samo vođa sa stavom već i netko tko je unatoč svim greškama cijenjen u vrhu Europske unije. Riječ je u svakom slučaju o vrlo snalažljivom i uglađenom političaru.

Sramota zbog obnove

Tu relativno povoljnu situaciju Plenković bi mogao iskoristiti za smjenu ministra Ivana Paladina koji je zadužen za obnovu čiji je tempo blago rečeno sramotan.

Tako bi Vlada mogla proći kroz još jednu izmjenu, a Plenković ovaj puta računa na to kako bi smjenom Paladine mogao pokazati kako neće tolerirati ovako sporu obnovu, a upravo je ta bolna tema ono što mu narod najviše zamjera. O obnovi su se već ispisali brojni redci, izmijenio se Zakon, političari su pohodili Banovinu, ali cijela stvar se ne pomiče s mrtve točke.

U Zagrebu je situacija znatno kompliciranija nego na Banovini s obzirom na to da Zagreb zahtjeva strukturnu obnovu prastarih više stambenih objekata za koju stanovnici uglavnom nemaju novaca, a o imovinsko pravnim zavrzlama ne treba ni govoriti.









Međutim, tempo obnove na Banovini teško je opravdati bilo čime. Nitko ne zna gdje je zapelo, a premijeru je već i samom neugodno zbog ove situacije, pa je tako jednom prilikom, zajedno s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem izašao izvan okvira diplomatskog jezika i poručio kako obnova ide “nestvarno sporo”. Smjenom Paladine Plenković će olakšati teret tog pitanja i pružiti ljudima nadu da će se nešto promijeniti. Time će si Plenković kupiti barem malo vremena, ako Paladinu već ne zamijeni netko tko zaista ima ideju kako pokrenuti proces obnove.

Oporba se slaže: “On je bivši”

S time se slažu i predstavnici oporbe koji su na N1 televiziji u nedjelju kazali kako i oni smatraju da je Paladina vjerojatno već bivši.

“Ono što ću vam uvijek odgovoriti jest da je predsjednik Vlade jedini ima ovlasti imenovati i razriješiti ministre. Svim ministrima u Vladi je prioritet obnova. Predsjednik Vlade koji bira svoje suradnike, odlučuje tko će ostati, tko ne i ima li njegove povjerenje ili ne, to je njegova ovlast”, kazao je Habijan.









“Meni je drago da je konačno netko iz HDZ-a pokazao prstom u Plenkovića i što je Habijan rekao da je Plenković taj koji snosi svu odgovornost. Treću zimu ljudi na Banovini dočekuju u kontejnerima, u godinu dana obnovili su šest zamjenskih kuća. Više ministara i Plenkovićevih bliski suradnika završilo je u zatvoru ili pod istragama prošle godine nego što je obnovljeno kuća na Banovini“, kazao je Raspudić koji smatra da je kadrovska nesposobnost jedan od ključnih problema zbog kojih obnova sporo napreduje.

Oporbeni zastupnici smatraju da je Paladina na izlaznim vratima iz Vlade.

“O Paladini uopće više ne bi razgovarao, mediji su već pokrenuli njegovu odstupnicu, a nakon tjedan dana on izlazi Vlade. Ali nije Paladina bitan nego Plenković – on je kormilar, on ga postavlja i razrješava i najveća odgovornost je na Plenkoviću”, zaključio je Hajdaš Dončić.