SAD šalje ‘ratne zvijeri’ u Ukrajinu: Zveckanje oružjem nastavlja se bez zadrške, Putin ne gleda mirno

Sjedinjene Države su tijekom vikenda odobrile isporuku prve serije tenkova Abrams Ukrajini, koji bi trebali biti isporučeni do jeseni, objavio je CNN pozivajući se na pomoćnika ministra vojske za nabavu, logistiku i tehnologiju Douglasa Busha.

“Gotovi su”, rekao je Bush novinarima. “Sada moraju stići u Europu, a zatim u Ukrajinu, zajedno sa svim stvarima koje idu s njima. Streljivo, rezervni dijelovi, oprema za gorivo, objekti za popravak”, dodao je Bush ne precizirajući koliko će tenkova biti isporučeno u prvoj seriji.

Ranije je američki medij POLITICO izvijestio kako Washington planira Ukrajini isporučiti 8 američkih tenkova Abrams u rujnu, dok SAD ukupno planiraju Kijevu prebaciti ukupno 31 tenk.

