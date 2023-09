Sad je kristalno jasno tko je ‘baja’ u BiH: ‘Ovo je kao da majmuni nastupaju u cirkusu’

Autor: Lucija Brailo

Čovjek koji se predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, nakon niza pretrpljenih provokacija, na koncu protekle nedjelje ‘nasmijao u facu’, pokazao je iznimnu ustrajnost i posvećenost uvođenju reda među političarima u Bosni i Hercegovini, debelo opravdavši tako svoju funkciju visokog predstavnika kojoj je jedna od glavnih zadaća očuvati Daytonski sporazum i svakog tko izlazi iz njegovih okvira vratiti na pravi put.

Christian Schmidt se tako, unatoč prijetnjama Milorada Dodika da će ga uhapsiti dođe li u Banja Luku, u nedjelju prošetao upravo tim gradom, potpuno nenajavljeno. Pritom je posjetio biskupa Franja Komaricu koji ga je dočekao raširenih ruku, nakon izuzetno napetog tjedna u kojem je Schmidt na televiziji rekao da su “barikade spremne”, dok je Dodik u nekoliko navrata ponovio kako je visoki predstavnik u RS nepoželjan i običan turist.

Iako je Schmidt planirao posjet u utorak u Palači predsjednika RS-a, gdje se trebao sastati s potpredsjednikom RS-a Ćamilom Durakovićem, glavni tajnik Ureda predsjednika RS-a zabranio je Schmidtu sastanke u službenim prostorijama. No, tu nije stao, već je najavio i uhićenje Schmidta, iako on nema nikakve ingerencije u tom području niti je javnosti poznata bilo kakva naredba po kojoj bi policija postupala. Osim toga, Schmidt uživa diplomatski imunitet u Bosni i Hercegovini i ima svoje osiguranje, a njemačka je vlada objavila da bi uhićenje Schmidta predstavljalo kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma.





‘Vrlo efikasan i učinkovit, njemački pedantan i pomalo dosadan’

No, politički analitičar Davor Gjenero kazao nam je, među ostalim, kako je Schmidtov rad uvelike podcijenjen, unatoč tome što su pozitivni rezultati i pomaci itekako vidljivi.

“Ono što vidimo u zadnjih nekoliko mjeseci, od izbora u BiH do danas je to da je Christian Schmidt vrlo efikasan i učinkovit. On je pod izrazito velikim pritiskom s različitih strana, mnogi podcjenjuju njegov rad i misiju, ali taj čovjek je uklonio Bakira Izetbegovića iz političke arene i sve ono negativno što je nosila SDA , dramatično je smanjio manevarski prostor Draganu Čoviću i sveo ga u okvire suradljivog proeuropskog i euroatlantističkog političara i sad je na redu Dodik”, smatra Gjenero.

No, optužnica koju je zaradio Milorad Dodik jer se previše ‘zaigrao’ s inatom Schmidtu, visi mu nad glavom, baš kao i financijski problemi koji prijete doći na naplatu. Naime, Dodik se doveo do toga da je protiv njega krajem kolovoza podignuta optužnica upravo zbog nepoštivanja i neprovođenja odluka visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta, koji se za Dodika pokazao kao tvrd orah i vrlo neugodan protivnik.

“Ono što je jasno je da Schmidt ima brojne prednosti. Može Milanović o njemu govoriti da je drugorazredni političar koji nije ostavio traga, ali on je pristojno obrazovan pravnik, čovjek koji je više državni službenik nego što je političar i uvijek je plovio u tom prostoru između politike i javne uprave. Zagovornik načela vladavine prava, njemački pedantan i pomalo dosadan, što se u ovom trenutku čini kao idealna kombinacija za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini”, kazao je Gjenero.









Dodik ustuknuo dvaput

Nakon nedjelje, jasno je da je Dodiku bilo puno pametnije da je šutio, umjesto da se na sav glas prijetio uhićenjem Schmidta, što mu se, naravno, obilo o glavu. Ispao je smiješan i neozbiljan, što mu u ovom trenutku nikako nije trebalo.

“Vidimo da je ustuknuo dvaput: prvi put je odustao od najave da će hapsiti Schmidta ako uđe na područje njegove guvernije. Nakon toga je izdao zabranu svima, pa i opoziciji da se nađu sa Schmidtom. A on, Schmidt, našao se u Banjaluci s čovjekom kojeg tamo možemo smatrati neupitnim moralnim autoritetom i moralnom vertikalom – biskupom Komaricom. Ja ne znam tko je do te mjere principijelan i dosljedan u onome što zastupa kao što je to Komarica i uopće se nisam začudio što je on srdačno otvorio svoja vrata čovjeku koji radi dobro za Bosnu i Hercegovinu”, navodi Gjenero.

S Komaricom je Schmidt razgovarao o pravnim i političkim pitanjima vezanim uz projekt proširenja kapaciteta Kuće susreta i Europskog centra za mir i suradnju ‘Marija Zvijezda’, koji će uskoro proslaviti svoj osnutak. Složili su se oko hitne potrebe brige o mlađoj generaciji u Bosni i Hercegovini.









“To su Europljani u Europi, posvećeni zajedničkim europskim vrijednostima tolerancije, poštovanja i iskrene suradnje, a ne jednoumlja”, rekao je Schmidt i istaknuo kako radi jednako za sve građane BiH i RS-a.

Visoki predstavnik Schmidt se danas u Banjoj Luci sastao sa biskupom Komaricom, te su razgovarali o pravnim i političkim pitanjima u vezi sa projektom širenja kapaciteta Kuće susreta i Evropskog centra za mir i suradnju “Marija Zvijezda” koji uskoro slavi treću godišnjicu. 1/2 pic.twitter.com/geEa5NO1Yj — OHR BiH (@OHR_BiH) September 17, 2023

Jasno je tko u BiH vodi priču

Ni napadi na Schmidta od strane Dodikovih bliskih ljudi nisu uspjeli predsjedniku Republike Srpske osvjetliti obraz, a nakon nedjelje je prilično jasno tko u BiH vodi priču.

Naime, Dodikov ministar policije Siniša Karan napao je pak Schmidta jer nije najavio dolazak u Banju Luku te je tvrdio kako je zbog toga sigurnost visokog predstavnika mogla biti ugrožena jer su na njega navodno ljuti brojni građani: “Moglo je doći da nesagledivih posljedica kako po samog Schmidta, tako i po građane Republike Srpske jer mu raspoloženje građana nije nimalo naklonjeno”, ustvrdio je Karan, dok je glasnogovornik Dodikove stranke Radovan Kovačević u očevidnom pokušaju da umanji štetu po vlasti u RS-u konstatirao kako je Schmidt došao u Banju Luku “krijući se poput kriminalca”.

Međutim, oporba u RS s tim se ni najmanje ne slaže pa je za čelnika oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) Branislava Borenovića, Schmidtov dolazak dokaz da je Dodikova politika prijetnji “smijurija”: “Schmidt je lagano došao u Banju Luku, bez problema, a od uhićenja i deportiranja nije bilo ništa”, kazao je Borenović dodajući kako je to dokaz da istinu uvijek treba tražiti na suprotnoj strani od one o kojoj Dodik govori.

Vlasti u RS kao i dužnosnici iz reda bosanskih Srba u tijelima vlasti BiH sada dodatno pokušavaju problematizirati njegov diplomatski status tvrdeći kako on na to nema pravo, a članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zatražila je da joj se dostave podaci o pripadnicima njemačke policije koji štite Schmidta kao i o naoružanju kojim raspolažu.

Schmidt: ‘Ovo je kao da majmuni nastupaju u cirkusu’

Na koncu se u ponedjeljak u vezi svega ovoga oglasio i sam Schmidt, koji je komentirao najave o uhićenju dođe li u Republiku Srpsku.

“Čuo sam da će Dodik navodno otpustiti ministra unutarnjih poslova Sinišu Karana, jer nije u stanju ustanoviti gdje se to nalazi visoki predstavnik. Moram reći da sam se kretao ulicama, vozio se kroz RS, pozdravljao ljude koji su stajali pored puta. Nisam naišao na desetke tisuća prosvjednika, koji su najavljivani. Možda je ministar Karan mislio da će biti angažirani ljudi koji traže novac da bi došli na skup”, izjavio je Schmidt te dodao kako nije osjetio da mu je sigurnost u Banjoj Luci ugrožena.

“Razgovarao sam ne samo s biskupom, koji je bio jako ljubazan, nego i s drugim ljudima. Međutim, ako se netko ne slaže s nekom mojom odlukom, ne moramo razbijati glave jedni drugima. Tada se dođe i kaže: ‘Gospodine Schmidt, mislim da bi se ovo trebalo drukčije napraviti’. I to je u redu”, poručio je Schmidt u svom gostovanju u podcastu Oslobođenja i dodao:

“Mislim da ministar Karan ima problem. Ja jučer nisam čak ni automobil mijenjao. Ako tako nešto nije u stanju ustanoviti, kakva je onda to policija”, zapitao se i osvrnuo na teze da se unutar RS-a dovodi u pitanje njegov diplomatski status.

“Kakva je to priča, ljudi. Ovo je kao kazalište. Ovo je kao da majmuni nastupaju u cirkusu. Ja sam akreditirani diplomat. Možda neki u Banjoj Luci ne vide to tako, ali to me uopće ne zanima. EU je jako iritirana. Ako se odigravaju ovakve gluposti, to ne vodi BiH ka članstvu u EU. Ja sam uvijek spreman za šalu. Međutim, ne mogu se samo gluposti ‘valjati’ jedna za drugom. Trebamo razgovarati pristojno, kao ljudi. Dodik vara ljude zato što iznosi lažne tvrdnje”, zaključio je visoki predstavnik.

Iz delegacije EU-a BiH nedavno su reagirali na ranije najave predsjednika RS-a o dekretu kojim se sprječava ulazak visokog predstavnika Schmidta u taj BiH entitet. Nazvali su ih još jednom “provokacijom koja narušava ustavni okvir Bosne i Hercegovine”.