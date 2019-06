(FOTO/VIDEO) Sad im je dosta! Policajci izašli na ulicu! Što ih je natjeralo na prosvjed?

Autor: Dražen Krajcar

Pravosudni policajci danas su prosvjedovali ispred zagrebačkog zatvora Remetinec zbog sve gorih uvjeta u kojima rade.

Prosvjed je trajao deset minuta pod sloganom “Ovako više ne ide”.

“Nama je više dosta ovakvog načina rada. Prosvjedujemo isključivo zbog sigurnosti pravosudnih policajaca i svih djelatnika u zatvorskom sustavu. Glavni razlog ovakvog izlaska je nedostatak pravosudnih policajaca”, rekao je predsjednik Sindikata pravosudne policije Armin Tatarević i dodao da jedan policajac radi na 150 do 200 zatvorenika.

Da je sigurnost pravosudnih policajaca ugrožena ističe i sindikalni povjerenik Željko Rajić: “Konstantno policajci rade sami, bez pomoći kolega, a sukladno ustroju obavezna su dva, ali to nitko ne doživljava i mi smo primorani ovo napraviti. Ovo nije dječji vrtić nego zatvor gdje se nalaze, sami znate, kakvi ljudi.”

O problemima s kojima se svakodnevno susreću pravosudni policajci već smo pisali na našem portalu i tjedniku 7dnevno.

Tada je Tatarević izjavio;„Mi nismo obična policija, a još smo manje ‘obični ključari’ kako nas se voli nazivati. To je posve pogrešna percepcija pravosudnog policajca koji obavlja izuzetno stresan posao”

Kao jedan od ključnih problema i uzroka nedostatka motivacije za čak 1.500 ljudi koji se bave ovim zahtjevnim poslom, navodi nepoštivanje kolektivnih ugovora:

„Ti ugovori se gotovo uopće ne poštuju. Prekovremeni sati se ne plaćaju, godišnji odmori se ne poštuju, pa smo tako osuđeni do svojih ciljeva dolaziti putem dva odvjetnička ureda koji rade za nas. Okrenuti smo sami sebi, pa tako primjerice pravosudni policajci koji su javnosti poznati pod imenom „kornjače”, a koji su zaduženi riješiti incidentne situacije na način da se i sami ponekad fizički uključuju u obračune, dolaze prije posla u zatvorske teretane i samoinicijativno vježbaju kako bi ostali u formi. U nas se od države ne ulaže ni kuna, a puno se očekuje”

Inače, o obespravljenosti pravosudnih policajaca Tatarević je napisao objavu na službenim stranicama Sindikata Pravosudne Policije Hrvatske koju prenosimo u cijelosti:

“KRŠENJE DISCIPLINE U ZATVORU PREDSTAVLJA NARUŠAVANJE SIGURNOSTI.

Nedostatak pravosudnih policajaca po odjelima i na radnim mjestima gdje su po sistematizaciji predviđeni,uštede na prekovremenim, oslobađanje djelatnika u smjenama,ne poštivanje i ne znanje od strane dežurnih i voditelja odjela osnovnih pravila službe, dovode do narušavanja sigurnosti ustanove pa i do napada na zaposlenike ustanova.Upravi za zatvorski sustav smo poslali više dopisa u kojim smo upozoravali da stanje u zatvorskom sustavu nije dobro.Čak smo ih ostavili neko vrijeme da to sami utvrde,međutim ništa se nije promijenilo.Opet će naći neki odgovor poput: pojedinačni slučaj,verbalni incident ili će jednostavno napadati ovaj sindikat da širi dezinformacije.

Gospodo, zatvorske kazne nisu tu da odgovaraju na Vaše osjećaje, ili osjećaje društva.Zatvori ponekad stvaraju “čudovišta” i za takve ne vrijede modeli resocijalizacije po finskom,norveškom ili bilo kojem modelu, kojeg Vi uporno “gurate” a pritom ste daleko od odjela i zatvorenika.Shvatite to dok ne bude kasno i dok netko od zaposlenika ne izgubi život.Ukinuli ste sve što ste mogli ukinuti i zabraniti( ,,interventna”,službeni pas,itd.) sve što je predstavljalo neku vrstu preventive i pojačane sigurnosti.

Postrožite stegovne mjere kad već nećete za svaki napad na službenu osobu pokrenuti i podnijeti kaznenu prijavu.Prestanite zataškavati i kriti što se stvarno događa u zatvorima i kaznionica po pitanju broja pravosudnih policajaca,njihovoj opremi. Ono što svi već znaju a to je da u ustanovama gdje u smjeni predviđeno 7 pravosudnih policajaca rade samo 3 policajca.Jedan policajac kontrolira tri odjela itd. Djelatnici se pozivaju na prekovremeni rad i ne želi im se platiti već dobivaju slobodan dan.

Razdvojite nasilne zatvorenike od ne nasilnih

Počnite konačno primjenjivati u cijelosti članak 135. Zakona o izvršenju kazne zatvora stavak 1,5,6,7,,,radi ugrožavanja ili prijetnje ugrožavanja reda i sigurnosti,prema zatvoreniku se mogu poduzeti posebne mjere održavanja reda i sigurnosti.Ali ne da mu se za tako teške stegovne prijestupe izričete opomene,zabrane posjeta ili primanje pošiljki a njemu nitko niti dolazi ili piše.Onda nam se ne događalo da jedan te isti zatvorenik ,,slobodno” napada pravosudne policajce po svim ustanovama gdje po ,,kazni” premješten.

Shvatite ovo ozbiljno jer pravosudnim policajcima ,,voda dolazi do grla” i svoja upozerenja, svoje probleme će morati iznijeti na drukčiji način. Tražimo hitno od Uprave za Zatvorski sustav i probaciju višu sigurnost za zatvorske službenike.”

Ovaj apel objavljen je još 17. svibnja, a kako se stvari očito nisu pomakle s mrtve točke pravosudni policajci odlučili su se za današnji prosvjed.

Kako će reagirati nadležni saznati ćemo sljedećih dana. Valjda.