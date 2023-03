‘SAD ĆU TE UBITI, NEĆEŠ VIŠE MOĆI ŽIVJETI!’ Užas pred štalom u Istri, tata stradao od ruke rođenog sina: Vrebao ga je i čekao s vilama u rukama

Nakon što je u neubrojivom stanju napao vlastitog oca u studenom 2021., muškarcu iz središnje Istre, 38-godišnjaku, određen je pravomoćnom presudom Županijskog suda u Puli prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu.

Naime, nemili događaj zbio se 21. studenog 2021. godine oko 15 sati, pred štalom, u jednom istarskom selu, javlja Glas Istre.

Tada 37-godišnji muškarac dočekao je oca skrivajući se, iskočio iz sjenika s vilama u ruci te vičući “Sad ću te ubiti, nećeš više moći živjeti” zamahnuo vilama prema očevoj glavi.





Otac ozlijeđen bježao, majka pozvala policiju

Otac se sagnuo i rukom zaštitio glavu od udarca, pa su ga zupci vila proboli u predjelu desne polovice lica gdje je zadobio tri ubodno- rezne rane.

Srećom, do daljnjeg ozljeđivanja nije došlo jer je otac uspio otrčati do tristotinjak metara udaljene kuće, gdje se zatvorio do dolaska policije.

Nakon što ih je okrivljenikova majka pozvala, policija se pojavila vrlo brzo na mjestu događaja, no neubrojivi muškarac dotad je uspio pobjeći.

Međutim, kasnije se ispostavilo da je pobjegao do obližnjeg sela, gdje je naknadno pronađen te je 10. prosinca 2021. uhićen i pritvoren.