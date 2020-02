SAČIĆ: ‘Vijest o postavljanju ograde signal je da su problemi veliki, očekujem i angažman vojske’

Autor: dnevno.hr

Republika Hrvatska jutros je postavila ogradu u blizini Graničnog prijelaza Izačić na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Ograda je postavljena na teritoriju Hrvatske u mjestu Ličko Petrovo Selo. Za portal Otvoreno tu je odluku komentirao general Željko Sačić, koji djeluje u sklopu platforme Hrvatskih suverenista.

Sačić smatra da je postavljanje ograde na granicu s BiH signal da se očekuje velik val migranata na proljeće, koji policija neće sama moći kontrolirati. Očekuje i angažman Hrvatske vojske, ali se pita kako će se po tom pitanju postaviti predsjednik Zoran Milanović.

Kako komentirate postavljanje ograde na dio granice s BiH?

Ja s oduševljenjem prihvaćam tu odluku naše Vlade, i konstatiram da je to trebalo napraviti najmanje prije godinu dana. Ali dobro, bolje ikad nego nikad.

To je znak da su problemi vrlo veliki. Svojedobno, prije nekoliko mjeseci me je jedan dužnosnik Vlade, kojeg sam slučajno sreo na nekoj svečanosti, uvjeravao da su stvari pod kontrolom. Oni, rekao je, sve prate, mogu reagirati u trenu i da mi branitelji ne trebamo biti zabrinuti sa sigurnosnim stanjem, što ja nisam prihvatio.

Ali ako je sada došlo do toga onda to znači da sada doista imaju informacije da će to proljeće biti iznimno složeno za našu policiju, i da se policija neće moći obraniti od tako velikog vala ilegalnih migranata. Zato pribjegavaju ogradi, da na neki način pomognu sami sebi, prije svega policiji.

Policija sama ne može taj, višemjesečni, godišnji kontinuirani ritam nositi. Ja vjerujem da će uz tu mjeru dizanja prepreka ići angažman vojske. Ali tu već vidim sukob između Vlade i predsjednika Zorana Milanovića koji to vrlo vjerojatno, sudeći prema njegovim dosadašnjim istupima, neće to dozvoliti. A on je vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske.

Tu ćemo imati priliku vidjeti jedan pravi, istinski sukob između Pantovčaka i ministra obrane, hrvatske javnosti i Vlade.

Kažete da je ovo informacija da kriza može eskalirati. Mislite li da su do sada imali sve pod kontrolom?

Ne, naravno da nisu. To su tako priče za javnost. Imali su te snimke dronova, imali su nešto dojavnih službi od Grčke, Makedonije, možda nešto od Albanije, možda nešto od Bosne i Hercegovine, ali sumnjam. Protok obavještajnih podatka je postojao, preko sigurnosnih službi, i od onoga što im je davao Bruxelles. U tom smislu oni govore da su “imali stvari pod kontrolom”.

‘Lovci više ne vide vukove i risove, samo migrante’

Ali mi imamo apsolutno itekako poroznu granicu. Naših policajaca naprosto nije bilo dovoljno. Rute za ilegalne prijelaze su kontinuirano funkcionirale. Meni su privatno moji prijatelji lovci to pokazivali. Ja sam vidio snimke kamera po Gorskom kotaru koje su instalirane da prate risove, vukove i medvjede. Tu više risova i vukova nema, tu su samo ilegalni imigranti.

To policija zna, to naši građani znaju, to naši planinari znaju, naši šumari. Sama činjenica da je na granici sa Slovenijom u osam mjeseci prošle godine uhvaćeno osam tisuća migranata.

Sama ta činjenica, da su ih tek tamo uvatili, i onda normalno vratili u Hrvatsku, govori o stanju na našoj granici. Ja ne znam kud smo mi s njima. Pa i tršćanska policija je onda objavila da su oni uhvatili 700 ljudi na svojoj granici. To znači da su oni prošli i bosansku, i hrvatsku pa čak i slovensku granicu, i došli sve do Italije.

Kako dalje može eskalirati situacija?

Problem je u tome što je jedan dio europskih političara vrlo licemjeran. S jedne strane propisuju Marakeški sporazum, a s druge ne žele da im se na području Austrije, Italije, Mađarsku da ne spominjemo, niti na području Slovenije stvaraju hot-spotovi.

Najkomotnije im je rješenje da se ti hot-spotovi drže što dalje od njihovih granica, znači po mogućnosti Bosna i Hercegovina a možda i Hrvatska, jer se Slovenija od nas ogradila.

Očito je u hrvatskoj Vladi netko nešto pametno shvatio, da smo mi u problemu ako ovdje dođe 50 tisuća, 100 tisuća ljudi. Pa u jednom trenu u 2016. godini došlo je 600 tisuća ljudi. Pa kud ćemo mi s njima? Schengen će se od nas ograditi, okruženi smo s Mađarskom i Slovenijom, i postoji opasnost da po čitavoj Hrvatskoj niknu migrantski kampovi.

‘Hrvati znaju što znači nesigurnost, neće dozvoliti da se to dogodi’

U Hrvatskoj se može dogoditi situacija kakva je bila u Bihaću. U Turskoj ima negdje četiri milijuna ljudi. Ako Europska unija nije dovoljno isplatila Erdoganu, on će dignuti rampu.

S kakvim problemima će se onda Hrvatska suočavati?

Ti problemi su ogromni. To nisu izbjeglice, žene, djeca. To su ekonomski migranti ili politički migranti. U onom zadnjem velikom valu u Njemačku došlo je milijun i sto tisuća ljudi. Znate koliko je od njih dobilo posao i htjelo uopće raditi? Samo trideset posto. Ovi svi drugi su na socijalnim fondovima.

Ti ljudi ne mogu puštati svoje žene i djecu van. Ne žele raditi, a stvaraju sigurnosni problem. To je tako u Danskoj, Švedskoj, Nizozemskoj. Zar to želimo? Neka dođe tko hoće, ali legalnim putem, na graničnom prijelazu.

Izborna je godina. Tu su parlamentarni izbori. Mi Hrvatski suverenisti dići ćemo glas do neba da se to zaustavi. Nikada hrvatski narod, koji je zna što je nesigurnost, neće dozvoliti da se to dogodi.